Por: El Espectador

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La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) emitió una rectificación sobre la información relacionada con la ministra de Culturas, Paola Holguín. El pasado 18 de julio, la institución había publicado en su cuenta oficial de Instagram que Holguín era egresada de la Maestría en Estudios Políticos. Sin embargo, un comunicado divulgado el 7 de octubre aclaró la situación académica: si bien Holguín cursó y aprobó todas las materias necesarias del programa de Maestría, no recibió el título correspondiente, por lo que no figura como graduada de ese posgrado de acuerdo con lo establecido en los requisitos de la universidad.

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Esta aclaración fue motivada por el derecho de petición presentado por la senadora Jennifer Pedraza. Pedraza solicitó oficialmente a la UPB informar si la ministra de Culturas había recibido el título de magíster en Estudios Políticos, cuestionando la veracidad de la información divulgada tanto en redes sociales como en documentos oficiales. La universidad, en respuesta a la solicitud, informó que a la fecha no consta ninguna petición de reintegro de Holguín para verificar si cumplía con los requisitos para optar por el título, tal como lo requiere el Reglamento Estudiantil de Posgrados en sus artículos 10 y 11. El comunicado fue acompañado de una imagen del documento que la senadora compartió en sus redes sociales, mostrando la transparencia del proceso consultado.

Por su parte, la ministra Holguín ha resaltado en redes sociales y perfiles de trayectoria profesional que poseía el título en cuestión. No obstante, de acuerdo con los registros en SIGEP, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, no habría incurrido en falsedad en documentos oficiales. Según Pedraza, esta situación demuestra incoherencias entre la información presentada en plataformas digitales y la documentación pública. La senadora argumenta que gracias a su solicitud se pudo esclarecer la situación, lo que evitó malentendidos ante la ciudadanía.

En el comunicado, la UPB reconoció su error al haber informado incorrectamente sobre el grado de Holguín, asumiendo responsabilidad sobre la información que divulgó. La institución lamentó la confusión causada y reiteró su compromiso con la veracidad de las comunicaciones institucionales. Por último, Holguín respondió señalando que en todos sus documentos públicos constaba su paso como estudiante de la maestría y que, si bien cursó todas las asignaturas y concluyó el trabajo de grado, nunca obtuvo el título porque no materializó formalmente el proceso de graduación. Destacó, además, la importancia de los controles meritocráticos y restó importancia a la controversia surgida en redes sociales, considerándola un "show mediático".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Paola Holguín no obtuvo el título de la Maestría en Estudios Políticos de la UPB?

De acuerdo con la información oficial emitida por la Universidad Pontificia Bolivariana, Paola Holguín cursó y aprobó todas las materias requeridas por el plan de estudios de la Maestría en Estudios Políticos, pero no obtuvo el título correspondiente. No existe constancia de que haya solicitado el reintegro para verificar el cumplimiento de los requisitos y formalizar el grado, según lo estipulado en el reglamento de posgrados de la institución.

¿Qué significa ser egresado y cuál es la diferencia con ser graduado de una maestría?

Ser egresado implica haber cursado el programa académico, pero no necesariamente haber cumplido todos los requisitos formales para obtener el título. Ser graduado significa que, además de haber completado las materias, la persona ha cumplido con todos los pasos formales y administrativos para recibir oficialmente el título del posgrado, como sucede en los procesos estipulados por la UPB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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