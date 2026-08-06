Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha renovado su acreditación institucional en alta calidad por un periodo de ocho años, lo que marca un hito para la institución y confirma su excelencia académica y fortaleza institucional. Esta distinción refleja el resultado de años de trabajo meticuloso en cada uno de los procesos internos de la universidad, así como el compromiso colectivo de toda su comunidad académica. Según Diego Hernández, rector de la UAO, este logro es "la prueba de nuestra madurez institucional y del fortalecimiento óptimo de la calidad en cada uno de nuestros procesos", enfatizando que la universidad cuenta con acreditación de alta calidad en el 100% de sus programas profesionales acreditables.

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De acuerdo con declaraciones recogidas en 90 Minutos, el reconocimiento obtenido por la UAO responde a un esfuerzo integral que involucra investigación, innovación y formación integral de sus estudiantes. El vicerrector académico, Germán Gallego, señaló que uno de los principales atributos es el aprendizaje enfocado en la realidad de la región, permitiendo que las competencias y valores adquiridos por los estudiantes se apliquen a las necesidades locales. Asimismo, destacó la flexibilidad institucional, pues la universidad desarrolla una educación multimodal con modalidades presencial, virtual e híbrida. Todo esto responde a la variedad de necesidades de sus estudiantes.

Desde la perspectiva de la planeación y efectividad institucional, Ana Isabel Vargas resaltó que la obtención de la acreditación representa un reconocimiento muy importante al trabajo mancomunado de todas las personas que integran la comunidad universitaria. Según sus palabras, este avance no solo fortalece el proyecto educativo, sino que también refleja la madurez institucional que la universidad ha alcanzado en distintos frentes. Remarcó el papel estratégico de estudiantes, egresados, profesores, colaboradores y grupos de interés, quienes durante los últimos dos años han sido pilar fundamental para la obtención de este reconocimiento.

Al renovar la acreditación de alta calidad, la UAO reafirma su compromiso con el crecimiento regional, la sostenibilidad y la formación de profesionales preparados para transformar el país desde el conocimiento, tal como lo documenta 90 Minutos. Con esta distinción no solo se reconoce el trabajo realizado, sino la visión institucional de contribuir de manera significativa al desarrollo nacional y local.

Imagen tomada por Otto Valencia | Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué significa la acreditación institucional en alta calidad para la UAO?

La acreditación institucional en alta calidad significa que la UAO ha sido evaluada y reconocida oficialmente por cumplir de manera óptima con estándares académicos, formativos y de gestión. Esto abarca tanto la excelencia en la enseñanza como en procesos administrativos, investigación e innovación, y refleja un entorno educativo confiable para sus estudiantes y la región.

¿Cuáles son los principales atributos que destaca la UAO tras recibir su acreditación por ocho años?

De acuerdo con las declaraciones del vicerrector académico, los principales atributos son el enfoque en el aprendizaje aplicado a las necesidades de la región y la flexibilidad educativa. Esto implica una formación vinculada a contextos reales, así como una estructura multimodal que ofrece modalidades presencial, virtual e híbrida, adaptándose a las diversas necesidades de los estudiantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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