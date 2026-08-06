Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) de Bogotá continúa impulsando el teatro independiente con eventos de alto nivel. Entre sus más recientes apuestas destaca la invitación especial a la obra ‘Potestad’, considerada la pieza más reconocida del prestigioso dramaturgo y psiquiatra argentino Eduardo Pavlovsky. Esta puesta en escena, que llega directamente desde Mar del Plata, Argentina, formará parte de la XXV Maratón de Monólogos de Ditirambo Teatro, en su sede Palermo, los días 6 y 7 de agosto de 2026. De acuerdo con la información proporcionada por la SDCRD y Ditirambo Teatro, la entrada será con costo, invitando a los asistentes a preparar su agenda y disfrutar de una experiencia artística relevante para la memoria colectiva latinoamericana.

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‘Potestad’ se posiciona como un referente fundamental del denominado teatro político en América Latina. La obra invita a una reflexión profunda sobre temas universales como la memoria histórica, la identidad personal y colectiva, el ejercicio del poder y la construcción de la verdad, todo ello a partir de uno de los capítulos más críticos en la historia reciente de Argentina: la última dictadura militar. Según los organizadores, la trama comienza con el relato íntimo de un hombre que rememora la vida junto a su hija; sin embargo, ese ámbito familiar pronto cede espacio a una realidad perturbadora, marcada por el fenómeno del robo sistemático de niñas y niños durante el régimen militar, episodio que sigue interpelando a la sociedad argentina y latinoamericana.

Eduardo Pavlovsky, sin acudir al discurso panfletario, desarrolla un monólogo donde el personaje principal confronta al público con los mecanismos del terror institucional, la obediencia ciega y la negación, elementos centrales en dictaduras. Esta capacidad de incomodar y provocar reflexión mantiene la vigencia del texto años después de su estreno.

La versión que llegará a Bogotá será interpretada por el actor Hugo Kogan, cuya actuación transita entre la ternura, la violencia y la vulnerabilidad propia del ser humano. La dirección conjunta entre Hugo Kogan y Roque Basualdo busca potenciar la carga emocional del texto y convertir cada función en una experiencia teatral conmovedora. Las funciones están programadas para el 6 y 7 de agosto a las 7:00 p. m. en la sede Palermo del Teatro Ditirambo, dirección Calle 45A # 14-37, con boletería paga. Cabe aclarar que el evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará la obra ‘Potestad’ en Bogotá?

La obra ‘Potestad’ se presentará los días 6 y 7 de agosto de 2026 a las 7:00 p. m. en la sede Palermo de Ditirambo Teatro, que se encuentra ubicada en la Calle 45A # 14-37 en Bogotá. El evento cuenta con entrada paga y no forma parte de la Agenda Distrital, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Por qué es importante la obra ‘Potestad’ de Eduardo Pavlovsky en el teatro latinoamericano?

‘Potestad’ es considerada un hito en el teatro político latinoamericano, pues aborda temas como la memoria, el poder y la verdad a partir del drama del robo de niñas y niños durante la última dictadura militar argentina. La obra, escrita por Eduardo Pavlovsky, no solo expone mecanismos de violencia y negación, sino que invita al espectador a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva frente a episodios históricos difíciles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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