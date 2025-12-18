Unas vacaciones que tenían como propósito disfrutar de la riqueza natural del Eje Cafetero terminó en tragedia para una pareja de turistas estadounidenses que visitaba la ciudad de Pereira.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles 17 de diciembre, luego de que una mujer de 77 años perdiera la vida después de caer a las aguas del río Otún mientras hacía una actividad de avistamiento de aves en una zona turística del corregimiento de La Florida.

La víctima fue identificada como Linda Winter Strauchler, una ciudadana norteamericana que había llegado a la capital de Risaralda apenas dos días antes junto a su esposo, según recogió El Tiempo.

El lamentable suceso ocurrió en las primeras horas del día, cuando la pareja, acompañada por un guía turístico, se desplazaba por el sector del puente Albán, un punto frecuentado por visitantes interesados en el ecoturismo y la observación de fauna. De acuerdo con los reportes preliminares, citados por el periódico, la mujer se habría separado brevemente del grupo mientras caminaba por la zona.

“Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, la Policía Nacional activa a su personal de vigilancia por la presunta desaparición de una persona de sexo femenino que habría caído al río desde el puente”, señaló la mayor Jenny Ardila Enríquez, jefe del grupo de manejo en emergencias y desastres de Ponalsar, citó el mismo medio.

En medio de esas labores de búsqueda, el guía turístico confirmó que la mujer había sido vista instantes antes del accidente. Las labores incluyeron recorridos por la ribera, inspecciones dentro del cauce del río y verificaciones aéreas en puntos de difícil acceso.

Luego de varias horas de trabajo, el cuerpo fue localizado aguas abajo del puente.

“Tras varias verificaciones del terreno, revisiones aéreas y recorridos por la ribera del río, sobre las 10:00 de la mañana los rescatistas de Ponalsar vieron el cuerpo”, indicó la mayor, recogió El Tiempo.

¿Qué habría pasado con la estadounidense que murió en Pereira?

La hipótesis preliminar apunta a un accidente ocurrido por falta de protección en una parte del puente. Según las autoridades, la turista estaría tomando fotografías del entorno natural cuando ocurrió el fatal descuido, mencionó el mismo medio.

“Nos informan las personas que vieron que ella estaba tomando fotos y —en un descuido— no vio una parte del puente que no tenía baranda, resbaló y cayó al río”, explicó la oficial en el diario capitalino.

Después de confirmarse la muerte, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo activó un plan de acompañamiento para el esposo de la víctima, quien permanece en Pereira.

“Se están realizando labores de apoyo psicosocial con una psicóloga bilingüe que está acompañando a su esposo en todo el tema de afrontamiento de la realidad”, afirmó Ardila Enríquez en el periódico.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a turistas y ciudadanos para extremar las medidas de precaución en zonas naturales, especialmente en ríos, puentes y senderos sin protección.

Desde la Policía Nacional informaron que se fortalecerán los controles de la Policía de Turismo, la Policía Ambiental y la Policía del Agua, con el fin de prevenir nuevas tragedias en sitios frecuentados por visitantes nacionales y extranjeros.

