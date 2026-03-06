Comerciantes y propietarios de varios establecimientos nocturnos realizan un bloqueo en importantes vías de Chía, Cundinamarca, desde aproximadamente las 4:50 de la mañana.

La protesta se concentra en la avenida Pradilla y en la variante que conecta Chía con Cajicá y Bogotá, lo que ha generado graves afectaciones en la movilidad de quienes se desplazan entre la sabana de Bogotá y la capital del país, detalló Blu Radio.

Debido al cierre, en este momento no hay paso para entrar o salir de la sabana por este corredor vial, lo que ha provocado congestión y retrasos para conductores y trabajadores que se movilizan en la zona.

Los manifestantes aseguran que la protesta responde a inconformidades con decisiones de la Alcaldía de Chía, ya que, según ellos, existe una persecución contra los negocios nocturnos del municipio, añadió ese medio.

Por esta razón están solicitando la presencia del alcalde Leonardo Donoso para entablar un diálogo y buscar soluciones a la situación que enfrentan. Ante el bloqueo, los conductores han tenido que buscar rutas alternas para movilizarse.

Entre las principales opciones están las calles internas del municipio para salir hacia la vía a La Caro y posteriormente tomar la carrera Séptima en dirección a Bogotá.

Sin embargo, el tránsito sigue siendo lento. Los manifestantes solo están permitiendo el paso de ambulancias y de vehículos que transportan personas con citas médicas.

