En la tarde de este jueves 18 de septiembre, un fuerte terremoto azotó la región de Kamchatsky, en el sur de Rusia. El movimiento telúrico de una magnitud de 7.8 activó las alarmas en todo el Pacífico ante un posible tsunami, teniendo en cuenta la fuerza del fenómeno.
En Colombia, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, luego del fuerte sismo registrado a 141 kilómetros de Petropavlovsk, en Kamchatsky (Rusia).
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2025-09-18, 13:58 hora local. Magnitud 7.8, Profundidad superficial, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/hhols2quyQLee También
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 18, 2025
No hay alerta de tsunami en Colombia
De acuerdo con la entidad, la verificación se hizo a través del Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis (SNDAT), que integra al Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis de la Dimar, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con la @Dimarcolombia No existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras #sismo de magnitud 7.8 a 141 km de #PETROPAVLOVSK #KAMCHATSKIY #RUSIA #SNDATColombia pic.twitter.com/IQXvgZrncr
— UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) September 18, 2025
Este sistema permite activar protocolos de vigilancia y entregar información oficial de manera oportuna, con el fin de prevenir falsas alarmas y orientar a las autoridades locales sobre posibles emergencias en el litoral.
