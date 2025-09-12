En la noche de este viernes 12 de septiembre se presentó un fuerte sismo en la península de Kamchatka, en Rusia. El terremoto de magnitud 7.4, con epicentro a poca distancia de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, causó preocupación mundial por lo ocurrido el 30 de julio de 2025.

(Vea también: Duro golpe para Trump en el tema de migración: hubo radical prohibición para sus agentes)

La magnitud de ese evento sísmico fue de 8.8 y ocurrió en la misma región. El anterior suceso, catalogado como uno de los seis más fuertes de la historia moderna, originó daños de consideración, algunos heridos y tsunamis en la costa oriental de Kamchatka que alcanzaron a Japón y Hawái.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), precisamente, lo ocurrido en las últimas horas sería una réplica de terremoto que llegó a provocar alerta de tsunami para Colombia.

Lee También

Asimismo, un año previo, en agosto de 2024, un terremoto de magnitud 7.0 había estremecido con fuerza la península de Kamchatka. Estos repetidos eventos dejan en evidencia la alta actividad sísmica que caracteriza esta zona geográfica, lugar donde confluyen nada menos que la placa del Pacífico y la de Ojotsk.

🚨AHORA‼️ #Sismo magnitud 7.5 (USGS) con epicentro en Kamchatka, #Rusia🇷🇺 Réplica del sismo de 8.8 del pasado 29 de julio (las réplicas pueden tardar meses o incluso años) Amenaza de #tsunami únicamente para la región próxima al epicentro.#Terremotopic.twitter.com/wB1wzTHa02 — XAlertNow (@xalertnow) September 13, 2025

Hay alerta de tsunami para Colombia por terremoto de 7.4 en Rusia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer la determinación de la Dirección General Marítima (Dimar), entidad que estableció que por el momento no se emite alerta de tsunami para Colombia.

“De acuerdo con la Dimar Colombia no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras un sismo de magnitud 7.4 cerca de la costa de Kamchatka (Rusia)”, escribió la entidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.