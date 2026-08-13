Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las autoridades educativas de Pereira decidieron suspender las clases en 67 instituciones oficiales, como respuesta directa a los daños que dejó el reciente terremoto en la ciudad. La medida fue adoptada de acuerdo con las directrices de la alcaldía, encabezada por Mauricio Salazar, y busca anteponer la seguridad de la comunidad educativa frente a cualquier riesgo derivado de la emergencia. Según lo informado por El Diario, la Secretaría de Educación asumió la responsabilidad del proceso de inspección, delegando esta labor a la Dirección de Bienes y Servicios, cuyos equipos técnicos han comenzado a recorrer cada sede para evaluar la infraestructura.

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Las inspecciones abarcan una revisión exhaustiva de aulas, corredores, zonas comunes y todos los elementos estructurales de las construcciones, con el objetivo de detectar señales que puedan estar asociadas al impacto del movimiento telúrico. De acuerdo con los reportes, se han registrado daños como el colapso de parte del techo en la Institución Educativa Jesús María Ormaza y la caída de paredes en Villasantana. Adicionalmente, se han identificado grietas y fisuras en varias edificaciones, entre ellas quedaron registradas en la fachada de la Institución Educativa La Palabra y la sede Diego Maya Salazar, ubicada en el barrio Samaria. Este último sector fue demarcado como área de riesgo devido a las afectaciones estructurales reportadas.

La administración municipal enfatizó que el regreso a las actividades académicas presenciales dependerá exclusivamente de los resultados de las evaluaciones técnicas. Por el momento, no se ha establecido una fecha definitiva para el retorno de estudiantes, docentes y personal administrativo a los establecimientos. La decisión de reabrir cada institución, según lo citado por El Diario, será tomada con base en las condiciones que se encuentren durante la revisión, priorizando que todas las sedes cumplan los estándares mínimos de seguridad para el desarrollo normal de las clases.

Mientras tanto, la suspensión total de actividades presenciales permanece vigente como medida preventiva. La alcaldía aclaró que la determinación de cuándo y cómo se regresará a clases solo se comunicará tras la culminación de las inspecciones y con la certeza de que no existen peligros para los miembros de la comunidad educativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverán a clases las instituciones educativas de Pereira afectadas por el terremoto?

El regreso a las clases presenciales en Pereira aún no tiene fecha definida, ya que la alcaldía determinó que la suspensión se mantendrá hasta tanto finalicen las evaluaciones técnicas de las sedes. Solo cuando los equipos verifiquen que las condiciones de seguridad son adecuadas, se autorizará el retorno, según información de El Diario.

¿Qué daños presentaron las instituciones educativas en Pereira tras el movimiento telúrico?

De acuerdo con lo reportado, los daños incluyen colapso parcial de techos, caída de paredes, así como fisuras y grietas en diversas edificaciones. Instituciones como Jesús María Ormaza, La Palabra, Diego Maya Salazar y otras presentaron afectaciones en su infraestructura derivadas directamente del movimiento telúrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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