Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Carlos Alberto Arce Camacho, exalcalde de Honda, Tolima, y a Margot Alvarado González, quien fue secretaria General y de Gobierno del mismo municipio, por su presunta participación en una subasta irregular relacionada con dos inmuebles públicos. Según la información suministrada por la propia Fiscalía, estos hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2008, cuando los dos funcionarios habrían colaborado en la venta de propiedades ubicadas en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía, dentro del municipio de Honda.

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La investigación estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo dependiente de la Fiscalía General de la Nación dedicado a la recolección y análisis de pruebas en procesos judiciales. De acuerdo con lo encontrado, la subasta de los inmuebles no habría respetado las disposiciones legales vigentes para este tipo de procesos contractuales. El ente acusador afirmó que la subasta se realizó permitiendo la participación de un solo oferente, pese a que la normatividad en la materia exige la existencia de al menos dos proponentes para poder adjudicar la venta de bienes municipales.

En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía señaló que Carlos Alberto Arce Camacho, como alcalde, habría dado la orden de iniciar el proceso contractual y posteriormente adjudicar los inmuebles. Por su parte, Margot Alvarado González, como secretaria General y de Gobierno, habría sido la encargada de impulsar los procedimientos precontractuales y de llevar a cabo la audiencia pública. Esto, según la Fiscalía, configuraría una serie de actuaciones contrarias a los procedimientos que exige la ley para la enajenación de bienes públicos.

Por estos hechos, la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a ambos exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Tanto Arce Camacho como Alvarado González no aceptaron los cargos durante la audiencia respectiva, por lo que el proceso judicial deberá continuar según estipulan las normas. Las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades por esta presunta irregularidad en la venta de patrimonio público perteneciente al municipio de Honda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades en la subasta de los bienes en Honda?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la principal irregularidad señalada fue que la subasta pública para la venta de dos inmuebles municipales se realizó solamente con un oferente, cuando la ley exigía la presencia de al menos dos proponentes para validar el proceso de adjudicación.

¿Qué significa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales imputado en el caso de Honda?

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según lo imputado por la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, implica que los funcionarios participaron en procesos contractuales sin seguir los procedimientos y exigencias establecidos por la normativa para la venta de bienes públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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