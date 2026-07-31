Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Carlos Alberto Arce Camacho, exalcalde de Honda, Tolima, y a Margot Alvarado González, quien fuera secretaria General y de Gobierno durante su administración, por supuesta participación en una subasta de bienes municipales señalada como irregular. Los hechos objeto de investigación se remontan a los meses de agosto y septiembre de 2008, cuando tuvo lugar el proceso de venta de dos inmuebles públicos en Honda, ubicados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía.

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De acuerdo con la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las sospechas se centran en que, durante el proceso contractual, no se habrían cumplido los estándares y requisitos legales exigidos por la normatividad vigente. Según expuso la Fiscalía General de la Nación, se identificó que en la subasta para la venta de los inmuebles sólo participó y fue habilitado un oferente, a pesar de que las leyes exigían la intervención de al menos dos proponentes para estos procesos de enajenación de bienes del Estado. Esta presunta omisión constituye, para el ente acusador, una irregularidad determinante en la validez del proceso.

Sobre las posibles responsabilidades, la Fiscalía describió el papel específico de los procesados: el entonces alcalde habría sido quien ordenó la apertura del proceso contractual y adjudicó los bienes, mientras que la exsecretaria General y de Gobierno fue la encargada de adelantar las actuaciones precontractuales así como de liderar la audiencia pública relacionada con la venta. Por estos hechos, el fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a ambos exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, contemplado en la legislación colombiana como una falta grave en materia de contratación pública.

Durante la correspondiente audiencia de imputación, tanto Arce Camacho como Alvarado González no aceptaron los cargos en su contra. Mientras tanto, las autoridades continúan con las fases judiciales dictadas por la normativa, en búsqueda de esclarecer el grado de responsabilidad de cada involucrado en la presunta irregularidad que rodeó la venta de los inmuebles pertenecientes al municipio de Honda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la acusación contra el exalcalde de Honda por la venta de los inmuebles?

La acusación formal contra el exalcalde Carlos Alberto Arce Camacho se relaciona con presuntas irregularidades en el proceso de subasta, específicamente por adjudicar la venta de dos bienes públicos sin que se cumplieran los requisitos legales, pues la ley exigía la participación mínima de dos proponentes y solo hubo uno, de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué significa el delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales” en Colombia?

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales corresponde a la celebración o firma de contratos por parte de servidores públicos sin garantizar el seguimiento estricto de los trámites y normas que los regulan, como la existencia de varios oferentes o licitaciones, lo que protege la transparencia y legalidad en la gestión de recursos del Estado.

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