Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación tomó la determinación de presentar ante un juez de control de garantías al exalcalde de Honda, Tolima, Carlos Alberto Arce Camacho, y a la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González. Este proceso judicial surge por la supuesta implicación de ambos exfuncionarios en una subasta presuntamente irregular, donde se vendieron dos inmuebles municipales entre agosto y septiembre de 2008. La investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se concentró en la venta de dos bienes que pertenecían al municipio y estaban ubicados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, se identificó que el exalcalde fue quien habría dado la orden para que se abriera el proceso contractual y se adjudicaran los dos inmuebles. Por su parte, la exsecretaria habría gestionado no solo las actividades necesarias antes de oficializar el contrato, conocidas como actuaciones precontractuales, sino también la respectiva audiencia pública vinculada a la subasta.

El órgano acusador resaltó que, durante la realización de esta subasta, aparentemente no se cumplieron los lineamientos exigidos por la normativa vigente. Según la Fiscalía General de la Nación, "se evidenció que la subasta se realizó sin cumplir los requisitos de ley, ya que solo fue habilitado un oferente, pese a que la normatividad vigente exigía la participación de, por lo menos, dos proponentes para adelantar la venta de los bienes". Esto significa que se habría obviado una de las condiciones fundamentales para garantizar la transparencia en el proceso de venta de bienes públicos.

Como resultado de estos señalamientos, un fiscal asignado a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó tanto al exalcalde como a la exfuncionaria el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Durante la diligencia, tanto Carlos Alberto Arce Camacho como Margot Alvarado González rechazaron los cargos presentados en su contra.

El caso seguirá su curso formal conforme a las etapas normales establecidas en la ley. Las autoridades continuarán investigando para determinar si hubo responsabilidad de los involucrados frente a la presunta venta irregular de los inmuebles que eran propiedad del municipio de Honda.

¿Por qué la Fiscalía acusa al exalcalde de Honda y su exsecretaria por la venta de bienes públicos?

La Fiscalía acusa a Carlos Alberto Arce Camacho y Margot Alvarado González tras detectar posibles incumplimientos legales en la subasta de dos bienes municipales. Según la investigación, solo un oferente participó en la subasta, cuando la ley exige al menos dos, lo que constituye una presunta irregularidad en la adjudicación de estos inmuebles.

¿Qué implica el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia?

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia se refiere a la celebración de contratos por parte de funcionarios públicos sin observar los requisitos y procedimientos que dicta la ley. Esto puede afectar la transparencia de los procesos y poner en riesgo el patrimonio público, tal como señala la acusación en el caso de Honda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.