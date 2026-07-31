Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación llevó al exalcalde de Honda (Tolima), Carlos Alberto Arce Camacho, y a la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González, ante un juez de control de garantías, como parte de una investigación en su contra por la presunta venta irregular de dos bienes públicos. Los hechos, que motivaron la acción de la justicia, habrían ocurrido entre agosto y septiembre de 2008 y se relacionan con la subasta de dos inmuebles municipales localizados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía, en Honda.

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Según información proporcionada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la indagación reveló que el entonces alcalde, Carlos Alberto Arce Camacho, habría ordenado iniciar el proceso contractual y adjudicar los bienes especificados en la subasta. Por su parte, la exsecretaria Margot Alvarado González habría ejecutado los trámites previos y facilitado la audiencia pública necesaria según los procedimientos administrativos.

El punto determinante para la Fiscalía General de la Nación es que la subasta aparentemente se llevó a cabo sin cumplir los requisitos legales vigentes para este tipo de procesos. El ente investigador indicó que solo se habilitó un oferente, cuando la normatividad exigía la participación de al menos dos proponentes para proceder con la venta de bienes municipales. Al no contar con el número mínimo de participantes, se considera que se incumplió la ley que regula estas disposiciones contractuales.

Debido a estas presuntas irregularidades, la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló cargos contra los exfuncionarios por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, durante la audiencia respectiva, tanto Carlos Alberto Arce Camacho como Margot Alvarado González no aceptaron los cargos presentados por la Fiscalía.

De acuerdo con lo señalado en el proceso judicial, las etapas legales seguirán avanzando mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar si los acusados tienen responsabilidad en la presunta venta irregular de estos inmuebles públicos, de propiedad del municipio de Honda.

¿Por qué la Fiscalía acusa a los exfuncionarios de Honda por la subasta de bienes públicos?

La Fiscalía acusa a Carlos Alberto Arce Camacho y Margot Alvarado González por presuntamente haber permitido una subasta que no cumplió los requisitos legales, ya que solo se habilitó un oferente cuando la ley exigía la participación mínima de dos, lo que podría indicar un incumplimiento de las normas en los procesos de contratación pública.

¿Qué significa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?

El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales implica que un contrato, especialmente dentro del ámbito público, se realizó ignorando las normas y procedimientos obligatorios, como ocurriría en este caso si se confirma que la subasta de bienes se hizo sin respetar el número mínimo de proponentes exigido por la ley.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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