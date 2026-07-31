Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Honda, Tolima, Carlos Alberto Arce Camacho, y a la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González, debido a su presunta participación en una subasta irregular de bienes municipales que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2008. De acuerdo con la investigación liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), este caso está relacionado con la venta de dos propiedades ubicadas en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía, zonas reconocidas en la localidad de Honda.

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El expediente de la Fiscalía señala que Carlos Alberto Arce Camacho, entonces alcalde, habría ordenado abrir el proceso contractual y adjudicar los inmuebles en cuestión, mientras que Margot Alvarado González, quien se desempeñaba como secretaria General y de Gobierno, habría adelantado tanto las etapas previas al contrato como la realización de la audiencia pública correspondiente. La intervención de ambos funcionarios en el proceso ha sido materia de revisión exhaustiva por parte del ente acusador, que intenta esclarecer si realmente actuaron conforme a la ley.

Uno de los puntos más críticos detectados por la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de subastas públicas. El organismo denunció que la subasta se llevó a cabo sin cumplir con los parámetros legales necesarios para la enajenación de bienes públicos, entre los que destaca la exigencia de contar con al menos dos proponentes; sin embargo, en este caso únicamente se habilitó un oferente, contradiciendo así la normatividad vigente para dichos procedimientos.

Con base en estas supuestas irregularidades, la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, delegada de la Fiscalía, imputó a los dos funcionarios el cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Durante la audiencia ante el juez de control de garantías, tanto Carlos Alberto Arce Camacho como Margot Alvarado González rechazaron los cargos presentados en su contra y no los aceptaron oficialmente, por lo que el proceso judicial seguirá su curso de acuerdo con las etapas previstas por la ley, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades específicas en la venta de los mencionados bienes municipales de Honda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Honda?

La Fiscalía General de la Nación, según información de la entidad, imputó este delito porque detectó que la subasta para vender dos bienes municipales en Honda no cumplió reglas legales, al permitir solo un oferente cuando la ley exigía al menos dos participantes, lo que pone en duda la legalidad de todo el procedimiento.

¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso judicial contra el exalcalde y la exsecretaria de Honda?

El proceso seguirá con las etapas establecidas por la ley, centrándose en determinar las responsabilidades de Carlos Alberto Arce Camacho y Margot Alvarado González respecto a la presunta irregularidad en la venta de los inmuebles. Ambos continúan vinculados mientras no se resuelve si hubo o no incumplimiento de los requisitos legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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