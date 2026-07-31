Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación adelantó una delicada investigación que involucra a Carlos Alberto Arce Camacho, exalcalde de Honda (Tolima), y a Margot Alvarado González, quien se desempeñó como secretaria General y de Gobierno. Ambos funcionarios fueron presentados recientemente ante un juez de control de garantías, señalados por su presunta participación en una subasta con irregularidades relacionada con dos inmuebles municipales, venta que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2008. De acuerdo con la indagación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), este proceso de venta se centró en bienes ubicados en los sectores Alto del Rosario y Santa Lucía, ambos en Honda.

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Según detalló la Fiscalía General de la Nación, el exmandatario local habría sido quien ordenó tanto la apertura del proceso contractual como la posterior adjudicación de los inmuebles municipales. Por su parte, la exfuncionaria Margot Alvarado González habría sido la encargada de adelantar las actuaciones previas al contrato y de llevar a cabo la audiencia pública, pasos necesarios en este tipo de adjudicaciones. No obstante, el ente investigador sostiene que en la subasta no se cumplieron los requisitos de ley. De acuerdo con la normatividad vigente en ese momento, era necesaria la presencia de al menos dos proponentes para iniciar el proceso de venta de bienes municipales. Sin embargo, la Fiscalía reporta que únicamente fue habilitada una persona como oferente.

Como consecuencia de estas presuntas omisiones, la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima decidió imputar a los dos procesados el delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, uno de los delitos más relevantes en materia de contratación pública, ya que busca asegurar la transparencia y legalidad de los procesos administrativos. Es importante destacar que, durante la audiencia, tanto Carlos Alberto Arce Camacho como Margot Alvarado González no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. El avance del proceso judicial dependerá de las próximas diligencias, en las que se buscará determinar la existencia de responsabilidades en la venta irregular de inmuebles de propiedad del municipio de Honda.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta el exalcalde de Honda y la exsecretaria de Gobierno?

El exalcalde Carlos Alberto Arce Camacho y la exsecretaria General y de Gobierno, Margot Alvarado González, fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con la venta de dos bienes municipales en Honda, Tolima, según detalló la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué significa el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en Colombia?

En Colombia, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales consiste en adelantar procesos contractuales en el sector público sin observar las normas y procedimientos que garantizan transparencia y legalidad, como sucedió en este caso al habilitar un solo oferente cuando la ley exigía al menos dos proponentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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