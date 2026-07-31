Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fiscalía General de la Nación presentó recientemente ante un juez de control de garantías a dos exfuncionarios del municipio de Honda, en el departamento del Tolima, quienes están siendo investigados por supuestas anomalías en la subasta de bienes públicos. Se trata de Carlos Alberto Arce Camacho, quien fue alcalde de Honda, y Margot Alvarado González, exsecretaria General y de Gobierno. De acuerdo con la información oficial provista por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre agosto y septiembre de 2008, periodo durante el cual los implicados habrían facilitado la venta de dos inmuebles municipales ubicados en los barrios Alto del Rosario y Santa Lucía.

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La indagación estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el cual recabó elementos sobre el proceso seguido para la enajenación de los bienes. Según los hallazgos de la investigación, el entonces alcalde Carlos Alberto Arce Camacho ordenó tanto la apertura del proceso contractual como la adjudicación de los predios, mientras que Margot Alvarado González adelantó las gestiones previas al contrato y dirigió la audiencia pública correspondiente. La Fiscalía General de la Nación señala que se detectó una grave omisión en el proceso de subasta: solo se permitió la participación de un único oferente, pese a que la normatividad vigente exigía la presencia de al menos dos postores para que la venta de bienes municipales fuera válida.

Esta posible infracción constituye, según la acusación formal, un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Así lo indicó un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, quien procedió a imputarles este delito a los dos exfuncionarios. Sin embargo, ni Carlos Alberto Arce Camacho ni Margot Alvarado González aceptaron los cargos presentados en el marco de la audiencia judicial.

El caso, que pone en el foco la transparencia de la administración municipal en Honda, seguirá adelante conforme a las etapas previstas en la legislación. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer con claridad las responsabilidades legales de los implicados y determinar si, efectivamente, la venta de los inmuebles municipales incumplió los parámetros legales, como sostiene la acusación de la Fiscalía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la supuesta irregularidad en la subasta de bienes públicos en Honda?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la principal irregularidad radica en que la subasta para la venta de dos inmuebles municipales solo permitió la participación de un oferente, cuando la ley exigía por lo menos dos, situación que pone en duda la legalidad del proceso y motivó la imputación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

¿Cuáles son las etapas que continúan en el proceso judicial contra los exfuncionarios de Honda?

El proceso judicial seguirá su curso con las fases establecidas por la ley, lo que implica etapas en las que se buscará determinar la responsabilidad de Carlos Alberto Arce Camacho y Margot Alvarado González frente a la presunta irregularidad, mientras ambos procesados continúan sin aceptar los cargos imputados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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