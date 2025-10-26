Así como un grave accidente en Medellín fue blanco de atención, otra situación en esa misma región quedó en la mira de propios y extraños luego de que se viralizó en redes sociales.

Un momento de inseguridad en un municipio de Antioquia, cerca de la mencionada capital del departamento, resultó con un final que es posible considerar más que inesperado.

Video con intento de robo de motociclistas a camioneta en Bello (Antioquia)

Motociclistas que abordaron a una camioneta en un intento de robo en Bello (Antioquia) se vieron sorprendidos luego de que el conductor del vehículo en cuestión los evitó de una manera contundente.

El dueño del carro arrolló la motocicleta y con eso provocó la confusión de los dos hombres, en un momento replicado desde la cuenta de Instagram de Red Social Col, que hizo público el hecho en cuestión.

De acuerdo con esa información, al parecer esas personas llevaban armas de fuego, pero vieron frustrado su ataque debido a que el automóvil se llevó la motocicleta durante varios metros ante la impotencia de ellos.

Incluso, la historia cambió por completo para los hombres, que resultaron persiguiendo a pie y corriendo detrás la camioneta para no perder su moto, en una escena registrada por la grabación de alguien en el sector.

Al final, el carro frenó y dejó tirado el otro vehículo, mientras que los motociclistas se subieron en este y huyeron con rapidez, en un remate más que inesperado que se hizo viral en redes sociales.

Aunque el video se divulgó este domingo 26 de octubre de 2025, no queda completamente claro si sucedió en este día o es parte de un registro previo. Lo cierto es que no pasó desapercibido entre los usuarios.

¿Qué hacer ante un intento de robo?

Ante un intento de robo, lo primero es mantener la calma y priorizar tu seguridad por encima de bienes materiales. Especialistas señalan que se debe “hacer exactamente lo que el agresor dice” y evitar resistirse o tomar acciones sorpresivas que puedan poner en riesgo tu vida.

Mantener las manos visibles y, si debe moverse para cumplir con lo que piden, anunciar previamente lo que se va a hacer, por ejemplo, “voy a sacar mi cartera”, para que no malinterpreten tus movimientos.

Durante el incidente, prestar atención detallada al agresor: su estatura, complexión, vestido, tatuajes, el arma si la usa, y si hubo vehículo, anotar marca, color y placa. Esa información es clave para la investigación policial.

Una vez que el asaltante se retira, ir a un lugar seguro antes de hacer la denuncia. No tocar objetos que el agresor haya podido manipular y conservar la escena para que las fuerzas de seguridad recojan evidencias.

Finalmente, cuando sea seguro, llamar a la autoridad competente y reportar el hecho con toda la información que lograste recabar: descripción del agresor, el vehículo de escape, dirección por la que huyó y cualquier arma involucrada.

¿Cómo llegar a Bello, Antioquia?

Para llegar al municipio de Bello, en el Valle de Aburrá (Antioquia), existen varias vías de acceso desde distintos puntos:

Primero, si se viaja desde el aeropuerto grande de la región, el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, se puede tomar la ruta por carretera de aproximadamente 40 km hacia Bello, lo que representa cerca de 49 minutos de desplazamiento en condiciones normales.

Dentro del área metropolitana, la forma más práctica es utilizando el sistema de transporte público de la capital regional: el Metro de Medellín. Una vez estés en la estación Niquía o la estación Bello en la Línea A, se está ya en el municipio o muy cerca, pues la estación Bello se encuentra en la carrera 49 con calle 44 y funciona como acceso intermodal.

Si se prefiere la opción de autobús urbano, diversas rutas como C1 001, C1 002, U1 002 o U1 004 operan desde diferentes puntos de Medellín hacia Bello, lo que facilita el desplazamiento por la parte norte del Valle de Aburrá.

Una vez en Bello se accede cómodamente al centro urbano y a zonas residenciales gracias a las vías principales del área metropolitana compartidas con Medellín, como la Autopista Norte y la Avenida Regional.

