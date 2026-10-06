Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó en su boletín más reciente que la actividad sísmica registrada recientemente en los departamentos de Chocó y Tolima muestra un descenso en la frecuencia de eventos, aunque enfatiza que la situación no ha concluido y no se pueden descartar nuevos sismos en un futuro cercano. Según el SGC, se ha venido monitoreando de forma continua tanto las réplicas como los llamados enjambres sísmicos en estas zonas, evidenciando comportamientos diferentes por su naturaleza.

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De acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, un enjambre sísmico corresponde a una serie de sismos que, a diferencia de las réplicas, no presentan un evento principal a partir del cual disminuyan las magnitudes. En el departamento de Chocó, epicentro del fuerte terremoto del 10 de agosto, la entidad identificó dos grupos principales de actividad: las réplicas y los enjambres sísmicos. Las réplicas han estado concentradas principalmente en municipios como San José del Palmar, el Litoral del San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. Incluso, en las últimas horas se reportó una réplica de magnitud 3,3, acumulando un total de 339 eventos localizados.

El SGC detalla que, si bien el número de eventos y magnitudes ha disminuido con el paso de los días, en la zona continúan identificándose más de 1.600 eventos relacionados con el enjambre sísmico, de los cuales 32 han presentado magnitudes iguales o superiores a 4,0. Esta disminución se evidenció especialmente desde finales de septiembre.

En Chaparral, Tolima, la secuencia sísmica comenzó el 20 de septiembre de 2026. Allí, han sido localizados más de 1.270 eventos con magnitud superior a 2,0, de los cuales 24 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 4,0. El máximo diario de actividad se alcanzó el 22 de septiembre, período a partir del cual comenzaron a registrarse caídas en el número de eventos diarios, pasando de 120 ese día, a entre 25 y 31 en los días siguientes. Desde el 30 de septiembre no se han detectado sismos allí con magnitud superior a 4,0, aunque la secuencia continúa activa y no se descarta que ocurran nuevos sismos sentidos por la población.

De acuerdo con la información suministrada, entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, el aplicativo Sismo Sentido recibió más de 15.400 reportes ciudadanos sobre 508 sismos con magnitudes entre 2,0 y 4,5, e intensidades entre 2 y 5 en la escala utilizada por el SGC, lo que muestra la percepción y preocupación de la ciudadanía afectada.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

Colombia es una zona sísmicamente activa debido a su configuración geológica y tectónica, según el SGC. Diferentes placas, como la de Nazca, Sudamérica y Caribe, interactúan en el territorio nacional, provocando frecuentes movimientos telúricos concentrados especialmente en la zona del Pacífico y el conocido ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo se diferencia de las réplicas?

Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos sin un evento principal que marque el inicio y la disminución progresiva de magnitudes, a diferencia de las réplicas que siguen a un sismo mayor y van reduciendo su intensidad con el tiempo, como expone Freddy Tovar del SGC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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