En las últimas horas, se confirmó que en La Plata (Huila) fueron secuestrados 74 militares, luego de una asonada de unas 500 personas, presuntamente presionadas por la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información de la Quinta División del Ejército Nacional, las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares para ser llevadas fuera del lugar en el que se encontraban.

#DenunciaEJC | Denunciamos ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en la Plata, Huila en donde nuestras tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares tras una asonada de unas 500 personas, presuntamente presionadas por el GAO-r Hernando González Acosta.… pic.twitter.com/SXTtRMeDtu — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) September 20, 2025

Por su parte, el precandidato presidencial y exministro Daniel Palacios expresó su rechazo en redes sociales: “Indignante: 74 militares secuestrados en La Plata, Huila. El país no puede normalizar que nuestras tropas sean humilladas por grupos ilegales. Exigimos al Gobierno actuar con firmeza y empoderar a la Fuerza Pública”.

En la cuenta de X de la Quinta División del Ejército, que denunció la retención, se explicó que los grupos criminales detrás del secuestro “buscan controlar corredores estratégicos provenientes del Cauca para fortalecer sus economías ilícitas como el narcotráfico y cometer asesinatos, secuestros y extorsiones”.

Horas antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, rechazaron la expulsión de soldados en la vereda El Arrayán, en el municipio huilense.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias. De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito”, recogió Blu Radio de la intervención de Sánchez.

La ONU en Colombia, que también manifestó su rechazo, hizo un llamado al Gobierno para tomar medidas y proteger la vida de los ciudadanos: “Llamamos al Estado a garantizar los derechos de la población y a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil y a observar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.

