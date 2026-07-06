Girley Natacha Ordóñez Bowie fue elegida este domingo como nueva gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras imponerse con amplia diferencia en las elecciones atípicas celebradas en el archipiélago. Con el 95,04 % de las mesas informadas, la candidata obtuvo 10.160 votos, equivalentes al 64,04 % de los sufragios, superando ampliamente a Rómulo Areiza Taylor, quien ocupó el segundo lugar con 2.162 votos, correspondientes al 13,63 %.

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La victoria de Ordóñez fue contundente en una contienda en la que participaron seis candidatos. La diferencia de más de 7.900 votos frente a su principal competidor le permitió quedarse con la Gobernación sin mayores dificultades y asumir el cargo para completar el periodo constitucional en curso.

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Sin embargo, la jornada también dejó un dato que llamó la atención. De los 53.872 ciudadanos habilitados para votar en el departamento, cerca del 70 % decidió no acudir a las urnas, reflejando una baja participación electoral pese a la importancia de la elección para definir el futuro político del archipiélago.

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¿Quién es la nueva gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

A sus 35 años, Girley Natacha Ordóñez Bowie llega al principal cargo del departamento con experiencia en el sector público, la participación juvenil y las corporaciones de elección popular. Es profesional en Negocios Internacionales y magíster en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, donde desarrolló una investigación sobre las barreras que enfrentan las mujeres para acceder y mantenerse en escenarios de participación política.

Su trayectoria comenzó en Antioquia, donde integró el Consejo Municipal de Juventud de Itagüí y posteriormente el Consejo Departamental de Juventud. Más adelante trabajó como instructora del programa SENA Emprende Rural y ocupó cargos en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), relacionados con la planeación y coordinación de proyectos. También hizo parte del canal regional Teleislas como presentadora de programas comunitarios, antes de ser elegida diputada de la Asamblea Departamental y obtener el aval para disputar la Gobernación en 2026.

¿Por qué hubo elecciones en San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

Las elecciones atípicas para escoger gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se llevaron a cabo luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez. La decisión fue adoptada el 3 de abril de 2025 por la Sección Quinta del alto tribunal, al concluir que el entonces mandatario incurrió en doble militancia durante la campaña electoral.

Según explicó el Consejo de Estado, aunque Gallardo fue avalado por el Partido Liberal para aspirar a la Gobernación, durante la campaña manifestó públicamente su respaldo a candidatos a la Asamblea Departamental pertenecientes a otras colectividades políticas, pese a que su partido ya tenía una lista propia para esa corporación.

Como prueba principal del proceso, el alto tribunal analizó un video en el que Gallardo invitaba a los ciudadanos a votar por un candidato de la coalición integrada por el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador y Colombia Justas Libres. En esa intervención aseguró que el aspirante tenía “todo mi respaldo” y pidió expresamente a los electores marcar por él en la tarjeta electoral.

Para el Consejo de Estado, esas declaraciones constituyeron un acto de apoyo “claro e inequívoco” a un candidato de otra fuerza política, configurando la causal de doble militancia. Con esa decisión se anuló la elección de Gallardo y fue necesario convocar a elecciones atípicas, en las que finalmente resultó elegida Girley Natacha Ordóñez Bowie como nueva gobernadora del archipiélago.

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