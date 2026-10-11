Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lo que parecía una tranquila noche de esparcimiento en el sector de la calle 37, barrio Magisterio de Ibagué, se convirtió en una experiencia amarga para varios ciudadanos. Varios vehículos estacionados junto a un establecimiento de comida fueron blanco de la delincuencia, según denunciaron sus propietarios la noche del sábado 10 de octubre. Al regresar de su salida, los afectados hallaron daños en sus automotores y la ausencia de diversos objetos de valor. Uno de los testimonios recogidos por El Nuevo Día narra cómo, entre los elementos hurtados, figura el computador de un carro y, en otro caso, la luna de uno de los vehículos. Estas acciones no solo representaron pérdidas materiales, sino que también complicaron la movilidad de al menos uno de los automotores implicados, al punto de que sus ocupantes debieron intentar empujarlo para moverlo.

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Un video que circula con la denuncia muestra el desconcierto y la impotencia de los ciudadanos mientras revisan los daños. Según relatan, “A ellos les robaron el computador del carro. Ellos estaban empujándolo, empujándolo y nada”, expresó una de las víctimas. La misma persona manifestó que otro automóvil perdió la luna y evidenció los daños en los vidrios y las partes donde estaban los objetos sustraídos. Esta secuencia evidencia la vulnerabilidad de los vehículos que permanecen estacionados en este sector y la incertidumbre que sienten los habitantes ante el riesgo de perder sus pertenencias en escenarios cotidianos como una salida a cenar.

Según el relato de los afectados, tras revisar las cámaras de seguridad del área observaron la presunta participación de dos hombres en los hechos, uno de los cuales habría sido identificado como habitante de calle. Los afectados sostienen que ambos sujetos se llevaron una bicicleta y una bolsa con distintos elementos extraídos de los carros. Sin embargo, como aclararon en sus declaraciones, hasta el momento estos señalamientos se basan únicamente en sus testimonios y no constituyen una confirmación oficial de la responsabilidad de los señalados.

Esta denuncia ha encendido las alarmas entre la comunidad del barrio Magisterio, que reclama mayor seguridad para sus bienes. Las personas afectadas esperan que las autoridades puedan verificar la evidencia, esclarecer la identidad de los responsables y tomar medidas para prevenir nuevas situaciones similares en esta zona de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe del hurto de vehículos en el barrio Magisterio de Ibagué?

Las denuncias indican que varios vehículos estacionados fueron violentados durante una noche del sábado en la calle 37. Testimonios recogidos por El Nuevo Día señalan la pérdida de un computador de carro, una luna y otros objetos, y mencionan la presunta implicación de dos hombres vistas en las cámaras de seguridad, aunque aún no hay confirmación oficial sobre su responsabilidad.

¿Cómo actuaron los afectados tras descubrir el robo en Ibagué?

Los ciudadanos perjudicados identificaron los daños y la falta de objetos en sus automotores al regresar del establecimiento de comida. Revisaron las cámaras de seguridad y dieron su testimonio sobre lo ocurrido, a la espera de que las autoridades del barrio Magisterio analicen las imágenes y adelanten investigaciones para esclarecer los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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