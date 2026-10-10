Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante este viernes 09 de octubre, las comunas 6, 8 y 9 de Ibagué fueron el epicentro de una serie de operativos de seguridad liderados por la Policía Metropolitana. Según la información suministrada en el reporte, en el transcurso de estas acciones las autoridades lograron la incautación de 300 dosis de estupefacientes y adelantaron más de 350 registros a personas, en su compromiso por fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. Además, se impusieron 10 comparendos por el porte de armas cortopunzantes, medida que refleja la intención de prevenir delitos y comportamientos que ponen en riesgo la integridad de los habitantes.

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Las labores, que contaron con la participación activa de la alcaldesa Johana Aranda, incluyeron una serie de controles puntuales como la requisa de ciudadanos, la consulta de antecedentes judiciales y la revisión detallada de motocicletas, buscando verificar la legalidad de sus documentos y sistemas de identificación. Con ello, las autoridades pretendieron determinar si alguno de los vehículos guardaba relación con hechos de hurto, así como detectar oportunamente cualquier situación que pudiera vulnerar el clima de tranquilidad en estos sectores.

El coronel Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, indicó que la intervención se orientó especialmente a identificar posibles irregularidades en motocicletas y a verificar la información de las personas requeridas durante el operativo. Por su parte, la alcaldesa Johana Aranda subrayó que la presencia institucional en este tipo de despliegues continuará replicándose en diferentes zonas de la ciudad, reforzando así el mensaje de vigilancia constante y trabajo coordinado entre las autoridades y la comunidad.

Por el momento, el balance presentado engloba la incautación de sustancias ilícitas, los controles de identidad y documentos, así como las medidas correctivas aplicadas a quienes infringieron las normativas, especialmente por el porte de armas blancas y cortopunzantes en el interior de estas comunas. Estas acciones hacen parte de los esfuerzos permanentes para mantener el orden público y la tranquilidad en Ibagué, siempre bajo la supervisión de instancias oficiales y reportes verificados, como los publicados por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomaron las autoridades en las comunas 6, 8 y 9 de Ibagué para reforzar la seguridad?

Durante el operativo del 09 de octubre, la Policía Metropolitana de Ibagué realizó controles consistentes en la requisa y registro de personas, consulta de antecedentes, revisión de motocicletas y verificación de documentos, además de la incautación de 300 dosis de estupefacientes y la imposición de 10 comparendos por portar armas cortopunzantes.

¿Qué es un arma cortopunzante y por qué su porte conlleva sanciones en operativos como el de Ibagué?

Un arma cortopunzante es un objeto con filo o punta que puede causar lesiones, como cuchillos o navajas. Su porte en espacios públicos es sancionado debido al riesgo potencial que representa para la seguridad ciudadana, como quedó evidenciado en el operativo reportado en las comunas de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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