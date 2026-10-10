Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre fue hallado sin vida en el interior del conjunto residencial Caracolí, ubicado en la calle 38 con carrera séptima de Ibagué. El hecho, ocurrido el sábado 10 de octubre, ha generado zozobra entre los residentes, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas exactas de este fallecimiento. Según información recopilada de los propios habitantes del conjunto, la víctima habría ingresado al lugar con el propósito de retirar algunos escombros de una de las viviendas. Sin embargo, mientras se encontraba en el sitio, se desplomó repentinamente, lo cual fue advertido por una de las residentes que salió a sacar la basura y encontró al hombre tendido en el suelo.

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La testigo relató que el cuerpo presentaba manchas de sangre y que no logró reconocer a la persona. Este detalle ha incrementado la incertidumbre, ya que ni la identidad del fallecido ni su relación con los residentes estaba clara en ese momento. De acuerdo con lo que se conoce, ninguna persona que pudiera identificarse como familiar del hombre ha acudido al conjunto, y hasta ahora, no se han establecido datos que permitan identificarlo plenamente.

Ante la situación, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron al conjunto residencial Caracolí. Según información de esta fuente oficial, llevaron a cabo los denominados actos urgentes, que incluyen la inspección técnica del lugar y la recopilación de testimonios y evidencia, con el fin de esclarecer lo sucedido. Posteriormente, el cuerpo fue retirado por personal de criminalística y trasladado a la sede de Medicina Legal, para que se realicen los procedimientos necesarios que permitan establecer tanto la identidad de la víctima como las circunstancias específicas de su muerte.

Hasta el momento, según las autoridades, la causa del deceso y las condiciones en que el hombre ingresó al conjunto siguen siendo objeto de investigación. La versión sobre el retiro de escombros, mencionada por algunos vecinos, corresponde a reportes preliminares y no forma parte de una hipótesis oficial confirmada por los investigadores. El caso se mantiene bajo seguimiento, en espera de que Medicina Legal aporte información que ayude a esclarecer este hecho que inquieta a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la versión de los residentes sobre la muerte del hombre en el conjunto residencial Caracolí?

De acuerdo con los testimonios recogidos entre los vecinos, el hombre habría entrado al conjunto para retirar escombros de una vivienda. Sin embargo, estas versiones son preliminares, ya que las autoridades aún no han confirmado oficialmente los motivos de su presencia ni las causas del fallecimiento.

¿Qué acciones adelantó el Cuerpo Técnico de Investigación tras el hallazgo del cuerpo?

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llegaron al lugar para hacer los actos urgentes, que incluyen la inspección de la escena, la recopilación de información y el traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde se busca establecer su identidad y las circunstancias de la muerte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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