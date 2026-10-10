Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Hermes García Martínez, campesino dedicado al cultivo de café en Rioblanco, Tolima, recuperó recientemente su libertad después de haber pasado cerca de 19 meses en la cárcel de Picaleña, ubicada en Ibagué. García había sido vinculado en un proceso judicial relacionado con delitos graves como homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir agravado, hechos por los que fue privado de la libertad bajo detención preventiva, según informó El Nuevo Día.

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La decisión de dejar sin efecto la medida de detención preventiva se produjo el viernes 9 de octubre. Esta medida fue levantada luego de que se detectara una confusión en la identificación, ya que su nombre coincidía exactamente con el de otra persona, conocida con el alias de ‘Hitler’, quien sí era señalada de mantener presuntos vínculos con estructuras paramilitares. Este error en la identificación resultó determinante en el proceso judicial contra García.

El caso tuvo su origen el 22 de marzo de 2025. De acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, ese día García fue capturado mientras esperaba transporte para regresar a su finca. Durante la verificación rutinaria de documentos, las autoridades encontraron una orden judicial contra “un hombre identificado con el mismo nombre y conocido con el alias de ‘Hitler’”. Ni García ni su entorno conocían de investigaciones previas en su contra antes de este episodio.

Durante el tiempo que permaneció bajo detención, García insistió en que jamás había hecho parte de organizaciones criminales y enfatizó que todo su sustento proviene de su labor agrícola. Esta reclusión, además de mantenerlo lejos de su esposa y sus tres hijos, le ocasionó la interrupción abrupta de su trabajo como caficultor y su rol de líder comunitario en Rioblanco.

El caso de Hermes García pone de relieve el impacto que puede acarrear una identificación errónea en el ámbito penal, tanto para la vida personal y familiar como para la economía de la víctima. Por ahora, su salida marca el cierre de una etapa dolorosa, aunque quedan preguntas sobre los mecanismos y verificaciones empleadas que permitieron esta confusión judicial, como también las consecuencias para las demás partes implicadas en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Hermes García Martínez fue detenido y cuál fue la confusión con su nombre?

Hermes García Martínez, caficultor de Rioblanco, fue detenido porque las autoridades encontraron una orden judicial expedida contra una persona con su mismo nombre y apodada ‘Hitler’, vinculada a delitos graves como homicidio y concierto para delinquir agravado. Según El Nuevo Día, más tarde se descubrió que se trató de una confusión de identidad, lo que llevó a levantar la medida de detención en su contra.

¿Cómo afectó la detención a Hermes García Martínez y su familia?

La detención de Hermes García Martínez lo alejó de su esposa y sus tres hijos durante cerca de 19 meses. Además, interrumpió de manera abrupta su trabajo como caficultor y su papel como líder comunitario, afectando tanto el bienestar familiar como la economía de su hogar, de acuerdo con la información de El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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