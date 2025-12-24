Ámbar es una joven que habría sostenido una relación sentimental con Ricardo González Castro, uno de los capturados por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno. Además, entrenaba jiu-jitsu en el mismo gimnasio donde practicaban Juan Carlos González y Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, conocida como “la mujer del disfraz azul”, quien hoy es buscada por la Interpol.

Su nombre empezó a aparecer en las investigaciones porque, según versiones conocidas por El Tiempo y confirmadas por la madre de Kleidymar, Ámbar también estuvo en la fiesta de Halloween del 31 de octubre, donde horas después ocurrió el violento crimen del estudiante.

A pocos días de cumplirse dos meses del asesinato, la Fiscalía intenta reconstruir los últimos movimientos de Kleidymar Fernández, señalada como presunta determinadora del ataque, y rastrear su paradero. Para ello ya se pidió circular roja de Interpol, pues la joven habría salido del radar de las autoridades y no se descarta que esté en Venezuela, su país de origen.

En diálogo con ese medio, Tamara Sulbarán, madre de Kleidymar, aseguró que no tiene noticias de su hija desde que encontró una breve carta en casa:

“Mami, voy a estar bien. La amo”.

La mujer afirmó que antes de desaparecer, su hija le contó que había sido perseguida por dos hombres en moto y que solo pudo evadirlos metiéndose entre la multitud en el Parque La Mariposa. “La iban a malograr”, dijo.

Ámbar y su relación con los implicados

Las autoridades establecieron que Ámbar trabaja en el mismo call center, Global, donde laboraban:

Juan Carlos Suárez Ortiz.

Kleidymar Fernández.

Bertha Parra Torres (capturada la madrugada del 31 de octubre y luego dejada en libertad).

Además, de acuerdo con la defensa de Ricardo González, González y Suárez no eran amigos; incluso sostienen que la primera vez que se vieron fue en un cine, a donde González habría llegado acompañado de Ámbar.

La madre de Kleidymar añadió que su hija conoció a González cuando él trabajaba como vigilante en un centro comercial donde ella tenía un puesto de medias.

Tamara Sulbarán también aseguró que conocidos le recomendaron a su hija cambiar su apariencia física, incluso cortarse el cabello, pero Kleidymar se habría negado. La mujer dice que su hija entregó información a la Fiscalía sobre Ricardo González antes de desaparecer.

¿Dónde está Kleidymar Paola Fernández Sulbarán?

Por ahora no hay una respuesta clara. Su madre insiste en que no sabe nada de ella y teme por su seguridad. La Fiscalía continúa la búsqueda mientras fortalece las líneas de investigación que involucran a las personas que compartieron espacios laborales, sociales y deportivos con los implicados.

El caso sigue abierto y cada nombre que aparece —como el de Ámbar— se convierte en pieza clave para entender qué pasó la noche de Halloween y quiénes sabían más de lo que parecía.

