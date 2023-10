La patrullera Daniela de la Ossa, adscrita a la Policía Metropolitana de Montería denunció a través de sus redes sociales ser víctima de acoso laboral. La denuncia se conoció el pasado 6 de octubre.

“Algunas patrulleras toman la drástica decisión de quitarse la vida, yo no, yo sí voy a denunciar públicamente y ante Procuraduría. Ya no aguanto más acoso laboral, simplemente porque no quise acceder a pretensiones”, señala la patrullera.