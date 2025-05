José Fabián Botero Villa, un comerciante de 39 años reconocido en Sincelejo por su compromiso y calidez, falleció de manera inesperada el domingo 27 de abril de 2025. El suceso ocurrió en su vivienda ubicada en el barrio Majagual, cuando Botero Villa sufrió un infarto mientras observaba en televisión la gala de eliminación del programa ‘La casa de los famosos Colombia’, emitido por el Canal RCN.

Aunque sus familiares lo trasladaron rápidamente a la clínica Salud Social, lamentablemente llegó sin signos vitales. La noticia de su caída provocó una marcada conmoción en la comunidad local y entre quienes lo conocieron, quienes resaltaron su calidad humana y laboral como comerciante.

Medios de Sincelejo informaron que el incidente ocurrió durante una de las últimas galas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, un ‘reality’ basado en el formato internacional ‘Gran hermano’ y que ha alcanzado altos niveles de sintonía y comentarios tanto positivos como negativos en el país.

Esta situación dio origen a un debate sobre hábitos de vida, en especial sobre los riesgos que implican el sedentarismo y el estrés emocional relacionados con el consumo prolongado de televisión y otros dispositivos electrónicos.

Factores de riesgo para un paro cardiaco

Diversos estudios han evidenciado la relación entre largas horas frente a pantallas y el riesgo aumentado de complicaciones cardíacas. Un análisis hecho por el Colegio Universitario de Londres y publicado en el Journal of the American College of Cardiology, demostró que quienes permanecen más de cuatro horas diarias frente a una pantalla duplican las probabilidades de experimentar infartos o problemas cardíacos graves.

Este riesgo, afirman los investigadores, no se compensa únicamente con ejercicio ocasional, lo que resalta la necesidad de reducir los periodos de inactividad. MedlinePlus, portal de información médica, explica que un infarto ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria coronaria e impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno.

Si bien existen factores de riesgo individual, el estrés emocional, el sedentarismo y la poca actividad física suelen combinarse y aumentar la probabilidad de que suceda un evento crítico como el que le ocurrió a Botero Villa. El lamentable fallecimiento también reavivó la discusión pública sobre la importancia de adoptar estilos de vida más saludables y limitar las actividades sedentarias.

Reacciones en redes sociales reflejaron opiniones divididas: mientras algunos usuarios señalaban el impacto de los programas de televisión y la intensidad emotiva que causan, otros mostraron solidaridad con la familia de Botero Villa y evitaron atribuirle responsabilidad al ‘reality’. Por su parte, ni Canal RCN ni la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’ han emitido comunicados oficiales frente al caso.

En la gala de eliminación que observaba Botero Villa, la participante Lady Tabares fue expulsada luego de recibir el menor porcentaje de votos del público, marcando un momento importante para los seguidores del programa. Este triste suceso deja como mensaje la importancia de fomentar el bienestar integral, promover mucha más actividad física diaria, gestionar las emociones de forma positiva y evitar la exposición prolongada a situaciones que puedan generar altos niveles de estrés.

