Luego de su eliminación en ‘La casa de los famosos Colombia’, Lady Tabares —una de las concursantes más comentadas de la temporada— rompió el silencio y fue contundente al revelar los nombres de los participantes en quienes no confía ni confiaría. La actriz no se guardó nada y en una conversación con Pulzo.com aseguró que algunos de ellos tienen actitudes hipócritas y se han mostrado con una doble cara dentro del ‘reality’.

“Acabo de volver a ver algunas cosas y ni a ‘la Jesuu’ ni a Emiro Navarro les daría mi confianza”, dijo con total franqueza Tabares a este medio. Según relató, ambos compañeros le dejaron un mal sabor por diferentes razones, pero con una sensación en común: la traición.

¿Por qué Lady Tabares no le dará su confianza a Emiro Navarro?

Sobre Emiro Navarro, expresó que, aunque intentó ocultarlo, siempre sintió que no le agradaba. “Él siempre me hizo sentir que yo no le agradaba. Lo supo camuflar muy bien, pero a mi edad y con la experiencia que tengo, eso no me pasa por alto. Se nota cuando alguien simplemente no te quiere cerca”, afirmó la actriz en Pulzo.

Por otro lado, su opinión sobre ‘la Jesuu‘ fue aún más contundente, y reveló que el ingreso de la ‘influencer’ al ‘reality’ le provocó una gran decepción.

“Me dejó totalmente decepcionada. Yo le ofrecí mi amistad de corazón, pero ahora que estoy afuera y veo cosas que pasaron en el programa, me doy cuenta de que me trataba mal a mis espaldas. Me decía cosas horribles como ‘perr*’ y ‘pu**’. Eso me dolió, porque yo nunca le di motivos para hablar así de mí”, expresó visiblemente afectada.

La exconcursante también señaló que este tipo de actitudes son las que más le molestan dentro de la convivencia, ya que muestran una falta de coherencia entre lo que se dice dentro del programa y lo que realmente se piensa o se comenta a espaldas de los demás.





Lady Tabares dijo quién gana ‘La casa de los famosos’ 2025

Además de sus comentarios sobre los participantes en los que no confía, también fue consultada sobre a quién le gustaría ver como ganador del ‘reality’, que cada día se pone más intenso.

“Me gustaría que ganara ‘la Toxicosteña‘. Siento que ha sido auténtica, que no le teme a decir las cosas como son y que ha jugado con el corazón. Pero, siendo realista, casi sin dudarlo, creo que quien va a ganar es Melissa Gate. Ella tiene mucho apoyo afuera y ha sabido manejar muy bien su participación en la casa”, comentó.

Estas declaraciones han causado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores del programa debaten sobre la autenticidad de los participantes y si realmente son quienes aparentan ser ante las cámaras. También han reavivado las tensiones entre los fanáticos de los distintos concursantes, especialmente ahora que el programa entra en su recta final.

Lo cierto es que cada nueva eliminación de ‘La casa de los famosos‘ deja al descubierto nuevas verdades, alianzas rotas y sentimientos encontrados. Y mientras algunos buscan redención, otros simplemente confirman que, en un juego de estrategias, no siempre gana el más sincero, sino el más astuto.

