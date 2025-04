La noche del 29 de abril pudo haber sido una de las más ardientes en ‘La casa de los famosos’. Y no por las peleas, normales en el ‘reality’, sino por la escena amorosa que protagonizaron Karina y Altafulla, aunque no los televidentes no la pudieron ver.

Como había pasado en las noches pasadas, los dos famosos se fueron a dormir juntos, a la misma cama, pero la acción bajo las sábanas fue mucho más candente, o al menos eso fue lo que dijeron los dos televidentes de lujo que tuvo el cuarto fuego: Melissa y Emiro.

Ambos, por estar en el cuarto del líder, tenían la oportunidad de ver lo que pasaba en la casa por 5 minutos, así que decidieron espiarlos. La reacción de Emiro y Melissa se hizo viral. Por 5 minutos, ambos famosos estaban anonados de ver la acción bajo las sábanas y no daban crédito a que realmente estuvieran consumando su amor.

Durante 5 minutos, ellos estuvieron espiándolos, tanto así que, en un momento, decidieron ir hasta el cuarto para comprobar de primera mano que sí, que efectivamente estaban dándole rienda suelta a su pasión. “Nena están jopeando.., estoy en Shock, estoy traumada…”, dijo Emiro.

Este es el video de la reacción de Emiro y Melissa:

Emiro: “Nena están Jopeando.., estoy en Shock, estoy traumada..”

Melissa: “y eso que ellos no hacen nada.. ¿y si estarán usando condon?” 🫣🤭🔥 Melissa y Emiro son espectadores de la culiada entre Karina y Altafulla 😂🫣 #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴 #LaCasaDeLosFamosoCol2… pic.twitter.com/RsG2kNa3Qx — Rafael Arias (@Rafarias97) April 30, 2025

La noche pasó y RCN nunca mostró nada de lo que vieron Emiro y Melissa, pero en la mañana de este miércoles fue el tema de conversación. El ‘influencer’ barranquillero se encargó de contarle a todos los de la casa lo que vio y hasta se lo dijo al mismo Altafulla.

Como usualmente lo hace, Karina aseguró que nada de lo que decía Emiro era cierto y que durante la noche no pasó nada intenso. Por su parte, Altafulla no dijo ni una sola palabra al respecto y decidió guardar silencio.

Estos son los clips en los que Emiro detalla qué fue lo que vio:

AJJAJAJAJAJAAY EMIRO ERES UN ENVIDIOSOOOOO LE TIENES CELOS, TIENES QUE ESCUCHAR COMO FOLLAN OBLIGADOS, SE HACE LA DIGNA AJAJAJJAJAJAJAJ #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/5CLlcVmacg — una_HP_MAS XX (@QUEASCO_DA_s) April 30, 2025

Pero Emiro no fue el único que habló de esta situación. La ‘Toxicosteña’, que en algún momento apoyó la relación y hasta parecía ser muy íntima amiga de Karina, también aseguró que la noche en la habitación fuego no fue normal.

Según dijo la también ‘influencer’, los olores del acto amoroso que consumaron Karina y Altafulla se esparcieron por toda la habitación. Ella estaba ahí y aunque no dijo nada, parece que sí lo olió todo.

“… Si toda la noche me acuesto a dejarme meter la mon.. por qué después digo que solo nos hemos dado un beso y que nos respetemos.¡Qué mentira! Anoche olía a cu… en ese cuarto. Cómo va a decir ella que que no… Así mismo miente para todo…”, aseguró la ‘Toxi’, como se ve en este video:

Pana pero tú viste ese clip completo? Justo antes de eso dijo que ella no le dice eso a Karina de frente porque la vieja no va a aguantar y se va a poner a llorar y hacer show, haciendo que la toxi quede mal. Y todos sabemos que es cierto pic.twitter.com/KBs2EKlule — Natalia (@Liznataliahur) April 30, 2025

Hasta el momento, el canal RCN no ha mostrado nada de lo que pasó entre estos dos famosos, pero los televidentes están a la expectativa de lo que puedan decir en la gala de la noche de este miércoles.

