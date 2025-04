En un contexto colombiano en el que los derechos de la niñez son constantemente vulnerados, la necesidad por plantear la conversación en torno a esta temática no pudo ser ignorada por Pulzo para el Día de los Niños y las Niñas.

Este miércoles 30 de abril se dio la conversación con entidades de gobierno, institutos de estudio y organismos internacionales, que son actores principales en el trabajo para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

El espacio en el marco de los foros ‘La conversa’ de Pulzo contó con invitados de alto nivel:

Los paneles, moderados por Carlos Díaz, gerente de contenido de Pulzo y Valeria Arias, periodista y coordinadora de proyectos especiales de la misma casa editorial, contaron con conclusiones valiosas para la lucha por los derechos NNA, como la necesidad de seguir avanzando en caracterización, atentiendo con enfoque diferencial y garantizando una nutrición de calidad.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, abrió el espacio destacando la importancia de la educación en el desarrollo de las competencias de la niñez en el país.

“Nuestro llamado es pensarnos la educación primaria desde otra perspectiva, no tanto desde las competencias, sino desde las capacidades, no tanto desde la individualidad, sino desde la construcción colectiva. No solamente ofertar las ciencias del saber que son importantes, sino también integrarlas con las ciencias del ser, donde la música y el arte se integran con las metamáticas, donde por medio del deporte los niños se dan cuenta de que logran grandes cosas trabajando juntos”, señaló el funcionario.