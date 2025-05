Este jueves se hicieron las marchas del Día del Trabajador en varias regiones de Colombia, en las que distintas centrales sindicales y otro tipo de personas salen a protestar cada año para reivindicar sus derechos. Bogotá no fue la excepción y, de hecho, Gustavo Petro aprovechó la fecha para darle bombo a la consulta popular que quiere desarrollar, luego de que el Congreso le hundió su reforma laboral el pasado marzo.

Durante dichas marchas del primero de mayo en la capital, el mandatario dio una alocución, luego de radicar en el Capitolio el plan con el que busca que su proyecto presidencial pase a decisión de los ciudadanos del país. En medio de su intervención, en la Plaza de Bolívar del centro de la ciudad, el mandatario echó vainazos a quienes se opongan a sus reformas o vote negativamente a la consulta popular.

El presidente volvió a arremeter contra quienes no están de acuerdo con sus ideas, principalmente ciertos grupos de congresistas, periodistas y más, a quienes tachó de esclavistas por oponerse a la consulta popular sobre la reforma laboral. Para colmo, volvió a usar contra estos su coloquial “HP”, al que le ha dado un doble sentido, en tono de ironía, para quienes no piensan como él.

“Tengo que decirlo con franqueza, el que vote no, o no quiera estas reformas, es porque es un HP esclavista… No he dicho ninguna grosería, ojo. HP: honorable parlamentario, periodista o político”, dijo el mandatario durante su intervención.