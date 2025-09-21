En las últimas horas se confirmó el retiro de 15 oficiales de la Policía Nacional, entre tenientes coroneles, mayores, capitanes y subtenientes.

Según información obtenida por Caracol Radio, los movimientos responden a procesos de “renovación institucional y reorganización de mandos” para fortalecer la estructura de la institución y enfrentar los desafíos de seguridad de Colombia.

De acuerdo con la Resolución 00756 del 17 de septiembre de 2025, cuatro oficiales fueron retirados por llamamiento a calificar servicios.

Entre ellos se encuentran la teniente coronel Yasmín Berrio Toro, quien era jefe de armamento de la Policía, y el teniente coronel Francisco Quitián Bustos, destacado por su rol en la Operación Agamenón que culminó con la captura de alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo.

Los oficiales retirados por esta vía son:

Teniente Coronel Johan Fabián Peña Valderrama.

Teniente Coronel Francisco Quitián Bustos.

Teniente Coronel Yasmín Berrio Toro.

Mayor Elkin Fernando Chávez Bello.

Cabe resaltar que el llamamiento a calificar servicios se usa para separar a los oficiales o suboficiales que ya cumplen con los requisitos legales para pensionarse.

Por otro lado, la Resolución 00761, también del 17 de septiembre de 2025, aceptó el retiro voluntario de 11 oficiales, quienes, según el Decreto 1212 de 1990, permanecerán dados de alta por tres meses hasta que reciban sus pagos correspondientes.

Los oficiales que solicitaron su retiro son:

Teniente Coronel Juan Carlos Blanco Mendoza.

Teniente Coronel Paola Andrea González Orozco.

Teniente Coronel Sergio Andrés Fuentes Gómez.

Teniente Coronel Germán Puentes Guzmán.

Teniente Coronel William Fernando Nieto Ordoñez.

Teniente Coronel María Emile Peña Reyes.

Teniente Coronel Manuel Felipe Lizarazo Rojas.

Mayor Rodrigo Díaz Calderón.

Capitán Elkin José Miranda Grau.

Capitán Dionicio Galvis Córdoba.

Subteniente Valentina Trujillo Mercado.

