Una controversia más se instaló en el sector salud luego de conocerse la salida de Mónica Etelmira González Montes de la Superintendencia Nacional de Salud, un movimiento administrativo que volvió a poner bajo la lupa el manejo del Hospital San José de Maicao y que terminó salpicando a Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La falta de explicaciones oficiales alimentó versiones internas y abrió interrogantes sobre posibles tensiones dentro de la entidad.

Según información divulgada por Infobae Colombia, González Montes habría dejado su cargo en medio de diferencias relacionadas con el caso Maicao, donde se investigan presuntas decisiones administrativas que habrían favorecido compras directas de insumos médicos, sin acudir a procesos de licitación pública. Estas versiones cobraron fuerza ante el silencio institucional sobre los motivos de su retiro.

Los registros de Función Pública permiten rastrear el recorrido de la funcionaria dentro de la Supersalud. González Montes ingresó el 11 de agosto de 2023 como asesora de despacho y, meses después, el 16 de enero de 2024, asumió como directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud durante la administración del entonces superintendente Luis Carlos Leal. Ese cargo lo mantuvo hasta enero de 2026.

La salida quedó consignada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) con fecha de finalización del 20 de enero de 2026. Sin embargo, hasta ahora no existe documentación pública que aclare si la decisión obedeció a razones administrativas internas o si guardó relación directa con el hospital de La Guajira, lo que dio pie a interpretaciones encontradas dentro del sector.

Llama la atención que, apenas semanas antes de su salida, González Montes participó en la rendición de cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud, llevada a cao en diciembre de 2025. En ese evento, la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud presentó avances del periodo junio–octubre de 2025 y la funcionaria destacó proyectos estratégicos, entre ellos la construcción del Hospital de Nazareth, bajo administración del Hospital San José de Maicao.

Consultada por El Tiempo sobre las razones de la salida de la directiva y las versiones que la relacionan con el caso Maicao, la Superintendencia Nacional de Salud se limitó a señalar: “No hay pronunciamiento. Es un tema de autonomía discrecional del Superintendente”, una respuesta que no disipó las dudas existentes.

Paralelamente, fuentes anónimas citadas por Infobae, aseguraron que desde áreas encargadas del seguimiento a medidas especiales se habrían presentado movimientos internos y salidas de directivos vinculados al manejo del hospital. En ese contexto, se denunció que, en enero de 2026, gerentes de hospitales públicos habrían sido presionados para aceptar compras conjuntas de medicamentos mediante contratación directa con el Hospital San José de Maicao.

Presuntas presiones en hospital de Maicao resurgen tras salida en la Supersalud

Los testimonios recopilados describen escenarios de alta presión durante dichas reuniones. “Asignaron vigilancia permanente e impidieron que entrara o saliera alguien hasta que todos firmáramos el acuerdo”, relató una de las fuentes, según el medio citado. De acuerdo con estas versiones, los documentos contractuales ya estaban definidos y no se contemplaban procesos abiertos de selección.

Algunas de las denuncias apuntan directamente a Beatriz Gómez Consuegra, aunque la funcionaria rechazó cualquier señalamiento. En un comunicado, sostuvo: “Me permito informar que yo, Beatriz Gómez Consuegra, en mi calidad de Superintendente Delegada de prestadores de servicios de salud, no me he reunido con Gerentes de ESE en el Departamento de La Guajira ni en ningún otro municipio y mucho menos en la ESE Hospital San José de Maicao para dar lineamientos de ningún tipo”.

La Unidad Investigativa de El Tiempo confirmó que una comitiva de la Superintendencia de Salud estuvo en La Guajira el pasado 14 de enero, información respaldada por registros en redes sociales. No obstante, tanto el superintendente Bernardo Camacho como el gerente del hospital de Maicao y Nazareth, Larry Laza, negaron la presencia de la esposa del ministro. “No es cierta la versión de esa reunión. La doctora Gómez no ha salido de Bogotá”, afirmó

