Por: CENET

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La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Jorge Laverde Vargas, ha emitido la Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026 para establecer un plan específico de vigilancia y control fiscal sobre los bienes, fondos y recursos que atienden la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría, esta medida responde a la declaratoria emitida en el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, posteriormente ajustada por el Decreto 1348 de 2026, y abarca dieciséis departamentos del país, entre los que se encuentran Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander.

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Las estimaciones oficiales, citadas por la Contraloría, indican que los recursos para la atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas ascienden a los 30 billones de pesos. El objetivo del plan es hacer seguimiento a la gestión y uso de estos fondos en los departamentos afectados. Según explicó el Contralor General, la vigilancia planteada busca identificar riesgos de manera anticipada durante la ejecución de los recursos, y no solo actuar cuando ya se hayan presentado irregularidades. Laverde Vargas afirmó que con esta medida se da inicio a la “cuarta generación de control fiscal”, que consiste en aprender de daños previos, detectar riesgos con tiempo y evitar la pérdida de dinero público.

Para la implementación de este plan, la Contraloría recurrirá a herramientas tecnológicas, como el análisis de datos y mecanismos de alerta temprana, en combinación con la supervisión tradicional llevada a cabo por los equipos de control fiscal. Laverde Vargas insistió en que el modelo involucra el uso de tecnología para identificar patrones sospechosos y activar alertas, junto con la revisión humana para validar la información.

El seguimiento incluye todos los actos de gestión fiscal relacionados con recursos provenientes tanto del Presupuesto General de la Nación como de entidades territoriales, además de aportes, donaciones y operaciones de crédito público interno o externo destinados a la emergencia. La Contraloría exigirá trazabilidad integral de cada peso, desde la identificación de su origen hasta su ejecución, pasando por la cadena presupuestal, los contratos, la supervisión y los beneficiarios. A su vez, la vigilancia abarca tanto a los departamentos y municipios involucrados como a la participación ciudadana, permitiendo que las personas reporten anomalías por canales institucionales.

La entidad también anunció la utilización de observatorios sectoriales y sistemas de alerta temprana para orientar sus actuaciones y dará prioridad a denuncias de la ciudadanía y el Congreso de la República sobre el manejo de estos recursos. Los informes sobre avances y resultados en la fiscalización formarán parte permanente de las acciones de seguimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan de vigilancia fiscal de la Contraloría tras el terremoto registrado en agosto de 2026?

El plan presentado por la Contraloría General de la República establece un monitoreo integral sobre los recursos destinados a la emergencia, utilizando herramientas de análisis de datos y sistemas de alerta, complementados por la supervisión de equipos técnicos. Este esquema permite identificar a tiempo posibles riesgos o irregularidades en la gestión y ejecución de los recursos, con una vigilancia que abarca desde la fuente del dinero hasta su entrega a los beneficiarios y los avances de los proyectos.

¿Qué departamentos y recursos están bajo control fiscal según la Resolución 0075 de 2026?

La Resolución Reglamentaria Orgánica 0075 de 2026 involucra dieciséis departamentos señalados en el Decreto 1261 y su modificación: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander. El control fiscal cubre recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, entidades territoriales, donaciones nacionales e internacionales y operaciones de crédito destinadas a la atención, reconstrucción y rehabilitación tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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