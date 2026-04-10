El presidente Gustavo Petro participó en la puesta en marcha de una nueva sede del Sena en Ciénaga de Oro, Córdoba, un proyecto que busca fortalecer la formación técnica y tecnológica en la región Caribe.

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Durante el evento, el mandatario destacó el enfoque del centro educativo y aseguró que contará con herramientas de última generación.

Proyecto del Sena impactará a miles de jóvenes en la región

La nueva sede, denominada ‘Aureliano Buendía’, beneficiará directamente a habitantes de al menos nueve municipios de Córdoba, entre ellos Ciénaga de Oro, Cereté, Sahagún y San Pelayo.

Además, por su ubicación estratégica, también ampliará su cobertura hacia Montería y zonas cercanas de Sucre, consolidándose como un nodo de formación regional.

Según explicó Jorge Eduardo Londoño, el centro podrá albergar más de 1.000 aprendices en distintas jornadas y contará con 12 ambientes de formación en áreas como robótica, procesamiento de alimentos, madera y sistemas fotovoltaicos.

Inversión y alcance del nuevo centro educativo

El proyecto contempla una inversión total cercana a los 63 mil millones de pesos en sus dos fases, de los cuales una primera etapa ya entró en operación.

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La infraestructura incluye laboratorios especializados, zonas deportivas y espacios diseñados para impulsar el desarrollo productivo local.

La obra se logró gracias a la articulación entre el Gobierno Nacional, el Sena y la Alcaldía de Ciénaga de Oro, que aportó el terreno.

Con esta apuesta, el Gobierno busca cerrar brechas educativas y fortalecer las oportunidades laborales en la región Caribe, en línea con su estrategia de formación para el trabajo.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.