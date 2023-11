José Luis Durán de 24 años, víctima de un accidente por un carro fantasma en en el Norte de Bucaramanga, sigue a la espera de que Coosalud le permita ser atendido y así poder recibir la urgente intervención pulmonar que requiere.

Él ha recorrido cuatro centros de salud, entre clínicas y hospitales y ahora va por el quinto recorrido. Va a ser trasladado a la clínica la merced pero lleva más de 24 horas esperando que llegue la ambulancia.

“Como será el irrespeto que nos remiten de nuevo para otra clínica, esta vez para La Merced, y la ambulancia no ha llegado a recoger a mi hijo. Coosalud no responde, no dice nada y aquí seguimos en la espera en la Clínica Bucaramanga”, refirió Luis Antonio Durán, de Durán.