En la tarde de este martes 13 de mayo de 2025, Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, confirmó la muerte de José ‘Pepe’ Mujica, expresidente de ese país, que destacó por su ideal político dentro de la región. El exjefe de gobierno padeció un agresivo cáncer que acabó con su vida a los 89 años.

La noticia del fallecimiento se propagó rápidamente y el presidente Gustavo Petro reaccionó a la misma. El jefe de Estado calificó a Mujica como un “amigo”, pues cabe resaltar que ambos estuvieron vinculados en diversas iniciativas políticas de la izquierda latinoamericana.

Así mismo, Petro, volvió a hacer referencia a la idea de unificación de América Latina con el concepto de “Unión Grancolombiana”.

Pero más allá del mensaje, hay dudas sobre la asistencia del mandatario a las honras fúnebres del expresidente uruguayo. Y es que Gustavo Petro viajó a China el lunes 12 de mayo para adelantar varios encuentros diplomáticos y, además, para participar en el cuarto foro Ministerial China-Celac.

La agenda oficial se va a desarrollar desde el 12 hasta el 16 de mayo, razón por la que se prevé no asistiría al funeral del exgobernante charrúa. Se estima que el sepelio de Mujica se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Y es que esta situación sería reincidente, pues Petro tampoco viajó a Roma al funeral del papa Francisco, a quien también consideraba como un amigo. En su momento, el presidente señaló que su médico le había ordenado no adelantar trayectos tan largos.

“Yo quería ir allá a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral, cuando tantas suspicacias iban a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que, en sus acciones diarias de muerte, no son más, sino una burla de él”, expuso el mandatario.