En las próximas horas se adelantará el sepelio del papa Francisco en Ciudad del Vaticano. El sumo pontífice continúa en cámara ardiente, lugar al que han llegado varios líderes mundiales para darle el último adiós a Jorge Mario Bergoglio, quien lideró la iglesia católica durante varios años.

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro iba a enviar una delegación para que representara a Colombia en las honras fúnebre, destacando figuras como Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, y Verónica Alcocer, la primera dama de la República.

Con el paso de las horas, se confirmó que el presidente Gustavo Petro también se sumaría a la comitiva; sin embargo, parece que los planes cambiaron y fue el mismo mandatario quien explicó lo sucedido.

Inicialmente, el jefe de Estado detalló que quería a ir al “entierro de un amigo”, además explicó que hace varios años no podía asistir a las exequias de sus compañeros, pues las condiciones sociales no se lo permitían.

“Quería ir al entierro de un amigo, generalmente no pude ir a los entierros de mis amigos, los mataron por ahí, los asesinaban, apenas si podía mandar sus féretros a sus pueblos de origen en aviones de carga, apenas se podía abrir un hueco en alguna trocha y enterrarlo para que escuchara quizás la energía de los pájaros en las mañanas”, explicó.

Por qué Petro no va al entierro del papa Francisco

Según el presidente de la República, su médico personal le recomendó no viajar, y aunque no explicó por qué, dijo que no podía movilizarse en un vuelo de tantas horas. Cabe resaltar que un trayecto entre Bogotá y Roma puede durar hasta 14 horas.

“Yo quería ir allá a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no puedo hacerlo durante tantas horas de vuelo. He enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó, que supo con mucha valentía apoyarme en medio de la campaña electoral, cuando tantas suspicacias iban a levantar de una extrema derecha que reclama el catolicismo, pero que, en sus acciones diarias de muerte, no son más, sino una burla de él”, expuso el mandatario.

