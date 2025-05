El expresidente uruguayo ‘Pepe’ Mujica falleció este martes 13 de mayo de 2025, a los 89 años de edad, una semana antes de cumplir noventa, luego de enfrentar una dura batalla contra un cáncer de esófago.

La noticia fue confirmada por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a través de su cuenta oficial en la red social X, donde le dedicó un emotivo mensaje agradeciéndole por su entrega, su liderazgo y el amor por su patria.

Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 13, 2025

Mujica, conocido internacionalmente por su estilo de vida austero y sus posturas progresistas, deja una profunda huella tanto en la política de Uruguay como en el contexto latinoamericano.

Nacido en Montevideo en 1935, Mujica fue una figura trascendental en la política uruguaya, llegando a la presidencia en el periodo 2010-2015. Procedente de una familia humilde, se involucró desde joven en movimientos sociales y fue miembro activo del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Su activismo lo llevó a pasar varios años en prisión durante la dictadura militar. Luego de recuperar la libertad, decidió regresar a la vida política y fue elegido diputado, senador y posteriormente presidente. Durante su mandato, impulsó leyes pioneras que posicionaron a Uruguay como un país referente en temas de derechos humanos y políticas progresistas en América Latina, como la legalización del matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y la interrupción voluntaria del embarazo.

La razón por la que ‘Pepe’ Mujica decidió no tener hijos

En el ámbito personal, Mujica compartió su vida junto a Lucía Topolansky, también reconocida líder política y su compañera desde la juventud. Ambos se conocieron durante los años de militancia clandestina en los Tupamaros. Según una entrevista concedida a la agencia AFP, Mujica confesó haber sentido arrepentimiento por no haber tenido hijos.

“Me dediqué a cambiar el mundo y se me fue el tiempo”, expresó, reconociendo que la entrega a sus ideales tuvo un costo personal. No obstante, destacó que el haber encontrado a Lucía fue uno de sus mayores aciertos. Se casaron formalmente en 2005, después de décadas juntos. Topolansky también tuvo un papel relevante en la vida política de Uruguay, llegando a ser vicepresidente y senadora.

A pesar de no arrepentirse por dedicarle toda una vida a la política, sí contó que se arrepintió de no haber aprovechado sus años para formar una familia más grande, sobre todo porque se sentía seguro de la mujer que tenía a su lado.

A pesar de su poder, Mujica siempre profesó sencillez en su día a día, viviendo en una chacra al margen de los lujos asociados al cargo presidencial. Su discurso frontal y el ejemplo de humildad lo transformaron en un símbolo para muchos ciudadanos dentro y fuera de Uruguay.

Últimos días de ‘Pepe’ Mujica antes de fallecer

En enero de 2025, Mujica había hecho pública su condición de salud y pidió a los medios ya la opinión pública que le permitieran vivir sus últimos días en tranquilidad: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, afirmó en aquel momento.

