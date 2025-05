Después de su fallecimiento este martes 13 de mayo de 2025, a los 89 años, el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica tendrá un destino final tan sencillo y profundo como su vida: sus restos serán cremados y esparcidos en su amada chacra en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo, cumpliendo así con su última voluntad.

El exmandatario, símbolo de austeridad y referente de la izquierda latinoamericana, había expresado en varias entrevistas su deseo de permanecer para siempre en el jardín de su casa, bajo un árbol que él mismo plantó. Mujica buscó un entorno sereno en sus últimos días, alejado del ruido político y de las intervenciones médicas, en compañía de su esposa, Lucía Topolansky.

“Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela [su perra de tres patas]. Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí”, dijo Mujica en vida.