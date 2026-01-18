Una profunda tragedia enluta a una familia del barrio El Pozón, sector La Unión, en Cartagena, luego de que una niña de apenas un año y cuatro meses perdiera la vida tras caer accidentalmente en un balde con agua.

El lamentable hecho ocurrió en la tarde del viernes 16 de enero y ha causado conmoción entre vecinos y autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la menor se encontraba en el patio de la vivienda cuando, en un momento de descuido, fue hallada sumergida dentro de un recipiente con agua.

La escena desató de inmediato la desesperación de sus familiares, quienes entre el llanto y la angustia intentaron auxiliarla y la trasladaron con urgencia a un centro médico cercano, con la esperanza de salvarle la vida.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, uniformados del cuadrante y personal del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia acudieron rápidamente al lugar para adelantar las primeras diligencias y acompañar a la familia durante el procedimiento.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, la menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento minutos después.

El suceso causó una profunda consternación en la comunidad. Vecinos y residentes del sector se congregaron en los alrededores de la vivienda, visiblemente afectados por lo ocurrido, mientras las autoridades realizaban las verificaciones correspondientes.

Muchos expresaron su solidaridad con la familia y lamentaron que un objeto cotidiano se haya convertido en el origen de una tragedia irreparable.

El caso quedó en manos de los organismos competentes, que ahora buscan establecer con claridad las circunstancias exactas del accidente. Aunque todo apunta a un hecho fortuito, las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención en los hogares donde hay niños pequeños, especialmente en zonas como patios, baños y cocinas.

Ante esta dolorosa situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a padres, madres y cuidadores para reforzar la supervisión permanente de los menores. Recordaron que bebés y niños pequeños pueden ahogarse en pocos segundos y con cantidades mínimas de agua, incluso en recipientes como baldes, tinas o cubetas.

Recomendaciones para cuidar a sus hijos

Entre las principales recomendaciones para evitar tragedias similares se encuentra no dejar nunca a un bebé solo cerca de recipientes con agua, ni siquiera por un instante.

También se aconseja vaciar los baldes inmediatamente después de usarlos y guardarlos boca abajo para evitar que acumulen líquido. En caso de ser necesario mantener un balde con agua, este debe permanecer cubierto y fuera del alcance de los niños.

Asimismo, se recomienda ubicar estos recipientes en lugares elevados o de difícil acceso para los menores. Las autoridades insistieron en que la prevención y la vigilancia constante son claves para proteger la vida de los más pequeños y evitar que accidentes domésticos terminen en desenlaces tan dolorosos como el ocurrido en El Pozón.

