Sucedió este lunes en la moción de censura que se adelantó en el Senado contra el ministro de Defensa, Diego Molano, citada por congresistas de la oposición para que responda por lo que consideran como abusos de la Policía durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Al comienzo de la sesión plenaria se les preguntó a los senadores si aprobaban que algunas de las personas que han resultado heridas en enfrentamientos con el Esmad y familiares de los que han muerto dieran su testimonio, y pese a que 9 congresistas votaron que no, 71 dijeron que sí.

La negativa de algunos causó molestia en algunos invitados, que reclamaron que los senadores estaban allí por el voto popular y que lo correcto era que escucharan a la ciudadanía.

Luego de la intervención del senador Iván Cepeda, citante al debate, en el Senado se escucharon varias voces, como las de las hermanas de Lucas Villa.

A ellas se les sumaron Milena Meneses y Miguel Murillo, los papás de Santiago Murillo, el joven de 19 años que falleció el primero de mayo en Ibagué, luego de recibir un disparo de un agente del Esmad. Esta semana, luego de reconstruir los hechos, la Fiscalía señaló como responsable al mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya. Además, este lunes la Procuraduría llamó a dos oficiales para que rindan versión libre por la muerte del joven.

El primero en tomar la palabra fue el señor Murillo, quien insistió en que querían “ser escuchados como víctimas”, y dio su opinión sobre el ministro de Defensa:

“El señor Molano, yo lo he visto en las noticias. Lo que queremos que infunda es que nos proteja a nosotros, a la ciudadanía, pero él cuando ha salido en entrevistas —hablo como colombiano— lo vemos como una persona que no quiere la paz, que quiere sacar a la Fuerza Pública y no queremos que esto pase más”.

Luego, habló se su hijo. Recordó que las investigaciones ya demostraron que el joven estaba a escasas dos cuadras de su casa. “Él nunca uso la fuerza. Él no representaba un peligro para la Policía ni para nadie”, añadió.

Además, les pidió a los senadores “que tomen una buena decisión” e invitó a Molano a reflexionar, pues “debe tener hijos, familia”.

Luego intervino Milena Meneses, que fue mucho más tajante en su pronunciamiento para poner sobre la mesa la responsabilidad del Esmad en la muerte de su hijo: “Solo quiero que sepan que hay bastante evidencia probatoria de no solamente testimonios, sino videos y pruebas físicas que muestran que mi niño fue impactado por el arma del mayor Jorge Mario Bedoya. Estaba a escasos 300 metros de su casa. Él venía de donde su novia para su casa y no estaba en frente de este mayor”.

Luego, la mamá de Santiago, fue más detallada en la escena en la que murió su hijo y se refirió a la actuación del uniformado:

“El tiro le entró por el costado y se le alojó en el brazo derecho. Hay videos donde se muestra que mi niño estaba a 8 metros de este señor, donde le disparó a quemarropa, los separaba una avenida. Mi hijo estaba solo e indefenso. No es justo que mi hijo, por simple voluntad de él le haya puesto la pena de muerte a un ser indefenso que no generaba ningún peligro para nadie en ese momento y donde ya se habían dispersado las protestas”.

Después de ellos, el presidente del Senado, Arturo Char, le dio paso a Juan Fonseca. Un joven que perdió un ojo por un disparo de un agente del Esmad, según relató, y que entregó su testimonio con su rostro completamente afectado.

En apenas unos segundos relató relató su caso:

“Él se encontraba aproximadamente a 15-20 metros. Él me dispara con una de esas escopetas que utilizan para los gases lacrimógenos. Tuve 22 fracturas, la pérdida de mi ojo derecho, voy para mi sexta cirugía. Después de la extirpación hubo muchos tejidos que hubo que recuperar e injertos que hubo que agregar. Me encuentro con más de 34 tornillos, con platinas, placas y mallas por dentro del ojo porque el golpe fue muy brutal. En cámaras también se ve cómo el agente me dispara y pierdo mi ojo”.

El joven aseguró ante los senadores que siente mucho dolor, “pero no por la parte física, es la mental, la emocional”, aseveró, y compartió otros detalles de su vida y su recuperación:

“Es muy difícil salir el día de mañana y enfrentar una vida completa. Soy un hombre joven, todavía tengo 24 años. Me encuentro en la parte más crucial porque estoy muy delicado de las operaciones. Ahorita me encuentro en recuperación. Básicamente lo que más duele es la libertad, cómo dañan a una persona buena, a una persona honesta. Yo trabajo en cocina, trabajo preparando comida y es difícil el día de mañana no poder cumplir ese sueño. Espero pueda salir de esto algún día. Tampoco puedo hablar bien todavía, perdí varios músculos de la cara y me impiden moverla como antes“.

Para cerrar su intervención, invitó al Gobierno y al Ministerio de Defensa a sacar las armas en medio de las protestas, a dar garantías a los colombianos y no abusar de la autoridad:

“Es frustrante cómo el gobierno nos mata. Así esté vivo es como estar muerto por dentro. Es un dolor impresionante, no es el físico, es el mental… y que vas a vivir por toda la vida. Espero algún día quiten las armas y no ataquen a la población, a nosotros como manifestantes, como personas que necesitamos una vida digna”.

En este video de la sesión plenaria del Senado puede escuchar los dos testimonios, uno después del otro: