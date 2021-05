El video, publicado por el periodista José Guarnizo, registra el momento en que la mamá de Santiago Andrés Murillo, de 19 años, se quiebra en llanto al enterarse de la muerte de su hijo. Los hechos se dieron en la ciudad de Ibagué.

Por medio de Twitter, Guarnizo publicó un hilo en el que detalla qué fue lo que pasó con Murillo. El periodista señaló que el joven murió luego de ser impactado por un arma de fuego en el pecho. Según el comunicador, el disparo habría sido lanzado por un agente del Esmad.

Con el fin de explicar lo ocurrido, Guarnizo añadió el testimonio de un presunto testigo de los hechos, identificado como Andrés Galindo.

Él contó que uno de los manifestantes lanzó una piedra contra una tanqueta del Esmad, pero que la respuesta de los uniformados habría sido desproporcional. “Se escucha el accionar del arma, le da a un pelado que grita asustado porque no sabía dónde le habían impactado. Más adelantico, el pelado cayó. Yo fui hacia los policías presentes y les hice el reclamo por haber usado sus armas contra nosotros, cuando nosotros no teníamos nada”, indicó Galindo, en el video difundido por Guarnizo.

Otro video compartido por el periodista da cuenta del momento en que varios jóvenes intentan ayudar a Murillo. Eventualmente, el joven herido fue llevado hasta un centro médico donde falleció horas después.

De acuerdo con el medio local Ondas de Ibagué, la Policía de la capital tolimense y la Secretaría de Gobierno de la ciudad se han abstenido de emitir algún pronunciamiento al respecto de este caso que podría ser responsabilidad de un agente del Esmad, como bien manifestó Guarnizo en su denuncia viralizada en Twitter.

Este es el hilo del periodista José Guarnizo, donde se detalla qué fue lo que pasó en Ibagué durante las marchas:

Cierro este hilo, por ahora, con un sonido que no me dejó dormir desde las 2 de la mañana. Y que retumba en mis oídos. Lo pego aquí solo para decirle a esa mamá, que estamos con ella y que no la vamos a dejar sola en esto. pic.twitter.com/Dkr6azWhz4

— Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021