En un video, el oficial declaró:

(Lea también: “Un policía le disparó al pecho”: joven relata homicidio de su novio en Ibagué)

En la grabación, el general Ramírez detalló que los dos uniformados de la Policía quedaron “inmediatamente suspendidos de sus funciones”.

La Justicia Penal Militar dictó las órdenes de captura y la investigación quedará en manos de la Procuraduría General, ante quien deberán rendir indagatoria para determinar qué responsabilidad tuvieron.

Luego de la confirmación, el abogado de la familia, Miguel del Río, dijo que la familia celebraba la decisión:

— Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 10, 2021

Apenas un día antes, el periodista José Guarnizo difundió un video de los padres del joven exigiéndole a la Policía que se conocieran los responsables para que la institución demostrara que podía alejarse de las violaciones de derechos humanos:

— Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 9, 2021

El general Ramírez además aseguró que son 62 las investigaciones disciplinarias contra integrantes de la institución “por distintos comportamientos presuntamente irregulares desde el comienzo de las manifestaciones el 28 de abril”.

10 de estos casos, añadió Ramírez, ya están en manos del Ministerio Público y también se aplicó la suspensión a otros 5 policías.

El caso de Santiago Murillo se conoció el primer fin de semana del mes por un video en el que quedó registrado el desesperado llanto de su madre al conocer que su hijo perdió la vida como consecuencia de la violencia policial.

Cierro este hilo, por ahora, con un sonido que no me dejó dormir desde las 2 de la mañana. Y que retumba en mis oídos. Lo pego aquí solo para decirle a esa mamá, que estamos con ella y que no la vamos a dejar sola en esto. pic.twitter.com/Dkr6azWhz4

— Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021