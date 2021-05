green

Este lunes, en una rueda de prensa, dijo que dio la orden de que todos los centros de salud reportaran a los heridos en medio de las manifestaciones del paro nacional en Bogotá.

Según ese registro, son 288 los ciudadanos que han sido atendidos en hospitales y clínicas de la ciudad por lesiones que recibieron durante las protestas. Además, detalló que de ese número todavía hay 5 hospitalizados en un estado delicado y 14 con lesiones oculares graves y pueden perder su ojo.

Luego, López se refirió puntualmente al Daniel Alejandro Zapata, que falleció este lunes luego de ser impactado en su cabeza por un artefacto que habría lanzado el Esmad, la semana pasada en la localidad de Kennedy:

“Expresarle a su familia mi más profunda condolencia, no teníamos el registro de que hubiera entrado por esa lesión. No no lo reportaron, no aparece en el listado de las 288 personas“.

Claudia López afirmó que la semana pasada ella hizo un cruce con todas las organizaciones de derechos humanos de la ciudad y no le entregaron este reporte.

Luego, detalló que hubo una cadena de errores en el protocolo, pues le pidió a los hospitales que le reportaran al Distrito hasta los casos de sospecha de lesionados en las marchas en Bogotá.

Sin embargo, según dijo la mandataria, su hospitalización no fue reportada. “Es una unidad médica pequeña, no es un hospital grande. No llegó por ambulancia porque tampoco lo reportó la ambulancia“, añadió.

Identificó a la clínica como ESAU Mandalay, que está ubicada muy cerca de Banderas, donde el joven fue herido por un agente del Esmad. Ese lugar, dijo la alcaldesa, pidió el pasado 5 de mayo una UCI no COVID y tampoco informó que se tratase de las protestas. Ante eso, López agregó:

“Tenemos 4 anomalías, en 3 ocasiones nos hubieran podido reportar o al CRUE su situación. Nos hubiéramos podido enterar y hacerle seguimiento al caso. No sabemos en qué circunstancias entró al hospital ni quién lo llevó”.

Ante todo eso, aseveró, la Secretaría de Salud va a abrir una investigación para determinar por qué hasta hoy ´que se informó sobre su fallecimiento se supo que su caso estaba relacionado con las protestas y el abuso de autoridad.

“Vamos a investigar toda la cadena de hechos. Nada de esto va a devolver a Alejandro a su familia, pero vamos a iniciar el caso”, puntualizó la alcaldesa como se ve en este video: