Con un video compartido en su cuenta de Twitter, Vivanco pidió explicaciones al Ministerio de Defensa por el uso de “lanzadores múltiples dirigidos a manifestantes”, y advirtió que “es un arma peligrosa e indiscriminada”.

El ministro Diego Molano respondió en entrevista con la Deutsche Welle, diciendo que ese tipo de tanquetas se usan cuando “existen disturbios que afectan la tranquilidad y la segutidad, o puede generarse violencia contra otros ciudadanos o destrucción de entidades públicas con el fin de que se disuelvan”, y dijo que se investiga cuándo sucedieron los hechos mostrados en el video del delegado.

No obstante, a Vivanco pareció no parecerle suficiente lo dicho por el titular de la Defensa: “La explicación es muy pobre”, respondió, también en diálogo con DW.

“Es muy probable que el ministro de Defensa no esté al tanto de los detalles. Es un ministro que acaba de llegar y no tiene mayor experiencia en temas de seguridad. Sin embargo, esto es algo que no hemos visto nunca en América Latina y ni siquiera en Estados Unidos”, añadió.