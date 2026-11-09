Por: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó, a través de sus redes sociales, sobre la desvinculación de un trabajador que habría ingresado a la entidad con títulos académicos falsos. De acuerdo con la ministra Claudia Benavides Salazar, esta persona fue contratada durante el mandato anterior. Si bien el ministerio evitó dar detalles específicos sobre la identidad o el cargo de quien fue apartado de sus funciones, Benavides aseguró que el caso ya fue presentado a las autoridades correspondientes desde el 9 de septiembre. Según sus declaraciones, dichas autoridades serán las encargadas de esclarecer las posibles responsabilidades penales en torno al episodio.

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Benavides enfatizó el compromiso de la entidad con el manejo transparente de los recursos públicos. En un video divulgado por los canales oficiales del ministerio, subrayó la importancia de que los fondos destinados a la ciencia y la tecnología beneficien a la comunidad científica y a los jóvenes, además de contribuir con soluciones a los problemas del país. "Cada peso merece cuidado… No vamos a permitir que se engañe al país para acceder a esos contratos. Y cuando encontremos irregularidades vamos a actuar y a denunciarlas", manifestó la ministra.

Esta denuncia puntual sobre la falsificación de documentos no está aislada. Se suma a una serie de irregularidades señaladas recientemente por la actual ministra. A principios de mes, Benavides reveló otros hechos relacionados con el funcionamiento interno de la entidad durante el gobierno anterior, como la existencia de 32.300 almuerzos proporcionados sin ningún registro de sus destinatarios y precios notoriamente elevados que carecían de justificación. De acuerdo con lo declarado por la funcionaria, estos y otros hallazgos corresponden al período comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y comprometen recursos que superan los COP 9.800 millones.

El Ministerio detalló que, en el marco de estas anomalías, se identificaron inconsistencias en los soportes presentados para justificar la ejecución de actividades y servicios, así como pagos de eventos supuestamente organizados para miles de personas, sin evidencia tangible de que realmente se hubieran realizado o que existiera la infraestructura adecuada para ello. Todos estos informes fueron remitidos ya a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que revisen la existencia de posibles responsables en el manejo de los recursos observados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias puede tener la falsificación de títulos académicos en entidades públicas?

La falsificación de títulos académicos podría derivar en consecuencias penales y administrativas para quienes presentan documentación fraudulenta al momento de ser contratados, así como comprometer la transparencia y la confianza en la gestión de la entidad, según lo señalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Cómo están actuando las autoridades frente a irregularidades en el Ministerio de Ciencia?

Según lo informado por la ministra Claudia Benavides Salazar, los hallazgos de presuntas irregularidades ya se pusieron en conocimiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades encargadas de determinar la existencia de responsabilidades y, en su caso, sancionar a los implicados conforme a la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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