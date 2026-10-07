Por: Portal Bogotá

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La Caja de la Vivienda Popular (CVP) realizó una Jornada de Participación en la comunidad de Bilbao, en la localidad de Suba, donde habitantes del sector celebraron junto con las autoridades locales una serie de transformaciones importantes para el barrio. De acuerdo con la información compartida por la CVP, estos cambios se plasman en la mejora de 11 segmentos viales y la intervención de 2.736 metros cuadrados de espacio público, lo cual representa un avance significativo para la calidad de vida de las y los residentes.

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Durante la jornada, la directora de Mejoramiento de Barrios de la CVP, María Ángela Baracaldo Morato, destacó la importancia de construir estas transformaciones en conjunto con la comunidad. Según sus palabras, “estas transformaciones tienen sentido cuando se construyen con la comunidad, cuando escuchamos sus necesidades y cuando logramos que las personas sean protagonistas de los cambios que ocurren en su territorio”. Este reconocimiento al trabajo colectivo evidencia el enfoque participativo de los proyectos de mejoramiento en el sector.

La actividad no solo sirvió para presentar las obras físicas terminadas, sino también para visibilizar iniciativas nacidas del trabajo comunitario. Ejemplo de ello son las huertas, la recuperación de diferentes espacios, la Gruta de la Virgen, y acciones orientadas a fortalecer entornos más seguros. Es importante resaltar la participación activa de las mujeres, quienes han tenido un papel central en identificar lugares y situaciones del barrio que requieren atención prioritaria.

En palabras de Doña Noemí, una de las representantes de la comunidad, “lo que queremos es que lo que se ha logrado no se quede solamente en una obra, sino que podamos seguir trabajando juntos y cuidando nuestro barrio”. Esta declaración simboliza el deseo común de mantener y potenciar los avances alcanzados, más allá de las intervenciones materiales.

El evento tuvo como uno de sus momentos más destacados la firma simbólica del Acuerdo de Sostenibilidad. Este acuerdo implica una serie de compromisos asumidos por la propia comunidad, las instituciones y otros actores presentes en el territorio, quienes se proponen velar por la continuidad y el fortalecimiento de las transformaciones logradas.

Finalmente, la CVP subraya que, si bien la construcción de nuevas vías tiene un impacto directo en la movilidad, el verdadero valor de estas intervenciones radica en el compromiso de una comunidad que participa, se organiza y cuida los resultados obtenidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales mejoras realizadas por la Caja de la Vivienda Popular en Bilbao, Suba?

Las principales mejoras realizadas por la CVP en Bilbao, Suba, incluyen la intervención de 11 segmentos viales y el mejoramiento de 2.736 metros cuadrados de espacio público, acciones que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de quienes residen en el sector.

¿Qué es el Acuerdo de Sostenibilidad y por qué es importante para la comunidad de Bilbao?

El Acuerdo de Sostenibilidad es un compromiso simbólico firmado por la comunidad, instituciones y actores del territorio para mantener y fortalecer las transformaciones logradas. Su importancia radica en asegurar que los resultados obtenidos no sean solo obras físicas, sino también parte de un proceso continuo de trabajo conjunto y cuidado del barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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