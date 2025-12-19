Surgió una nueva revelación sobre los disturbios al final del partido que Atlético Nacional le ganó a Medellín para ser campeón de la Copa Colombia, luego de que se divulgaron imágenes de los responsables de esos actos en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Sigue a PULZO en Discover

⚠️ La Alcaldía de Medellín publicó cartel en el que identifican a los presuntos responsables de protagonizar los actos violentos durante la final entre Medellín y Nacional en la Copa Betplay. pic.twitter.com/0z1TKIqOIj — Pulzo (@pulzo) December 19, 2025

Lee También

Imágenes de disturbios en Medellín / Cortesía

Imágenes de disturbios en Medellín / Cortesía

La Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, expuso a varias de las personas que fueron captadas en lo que él mismo advirtió desde antes que eran “videos que nadie ha visto”.

“Las personas han sido individualizadas. No podrán entrar al estadio y enfrentarán a la justicia. Las denuncias ya están interpuestas en la Fiscalía por daño en bien público tanto dentro como fuera del estadio. Amenaza a periodistas por parte de Telemedellín. Denuncias del contratista de Win al que le dañaron plantas de energía, equipos y cámaras”, afirmó Gutiérrez.

El anuncio se llevó a cabo en una rueda de prensa convocada dos días después de los mencionados incidentes, que empañaron lo que prometía ser una fiesta memorable en el remate del fútbol colombiano en 2025.

La situación se presentó al final del partido con la invasión de la cancha de miles de personas, primero vestidos con camisetas de Independiente Medellín y luego con atuendos de Nacional.

Precisamente, las autoridades anunciaron medidas debido a ese engorroso hecho que sorprendió a propios y extraños después de que hubo un notable colorido en la entrada de ambos equipos al terreno.

Cabe recordar que aparte de las determinaciones que tome Dimayor contra Independiente Medellín por este caso, también es probable que la alcaldía local ejerza acciones que obliguen al ‘Poderoso’ a jugar en otro escenario temporalmente.

Una situación similar se presentó a finales de 2024 en la definición de la pasada Copa Colombia entre América y Atlético Nacional, aunque para esa ocasión fueron los seguidores del cuadro vallecaucano los que protagonizaron los desmanes.

Precisamente, así como sucedió en ese momento, los equipos de Win Sports también se vieron atacados, aunque para este caso se le sumó la agresión para los profesionales de Telemedellín.

El tema deja en evidencia un problema que de violencia en el fútbol que arremete de nuevo en Colombia, por lo que queda esperar cuáles son los pasos a tomar tanto por los directivos de Dimayor como por las autoridades locales.

¿Por qué fueron los disturbios luego de la final entre Medellín y Nacional?

Los disturbios en medio de la final entre Independiente Medellín y Atlético Nacional ocurrieron después de que terminó el partido y se produjo la victoria de Nacional 1-0 en la Copa Colombia 2025.

Las confrontaciones empezaron cuando muchos aficionados invadieron el campo de juego del estadio Atanasio Girardot, causando riñas entre hinchas de ambos equipos, lo que rápidamente escaló a violencia física con lanzamiento de objetos, pirotecnia y ataques entre grupos rivales.

La invasión de la cancha y las agresiones se dieron justo después del pitazo final. Muchas de las personas que participaron iban armadas con palos, tubos y pólvora, y eso hizo que la situación se descontrolara en cuestión de minutos, obligando a que las autoridades intensificaran su presencia para restablecer el orden público.

Las fuerzas de policía tuvieron que intervenir porque los enfrentamientos se dieron tanto dentro como fuera del estadio, con hinchas de Medellín y de Nacional chocando entre sí. Esto llevó a que la ceremonia de premiación fuera cancelada o retrasada, pues no se podía garantizar la seguridad de jugadores, espectadores y personal.

Las autoridades de Medellín señalaron que no todos los que asistieron tenían intención de violencia, pero un grupo específico actuó de manera deliberada para causar desorden y ataques, y prometieron identificar a los responsables a través de videos y cámaras de seguridad.

En el balance oficial reportado por medios, al menos 50 a 59 personas resultaron heridas, incluyendo varios policías, y se incautó material peligroso como pirotecnia y bazucas con tiros, lo cual agravó la situación.

El alcalde de Medellín calificó los hechos como comportamientos criminales y anunció sanciones para quienes participen en ese tipo de violencia en eventos deportivos.

* Pulzo.com se escribe con Z