Bogotá tendrá este 27 de septiembre una nueva jornada de marchas en la que habrá una participación de la Minga indígena, además de las personas que normalmente acompañan estas marchas en la capital como maestros, sindicatos, organizaciones sociales, entre otros.

Desde el pasado lunes, los miembros de este grupo indígena llegaron a la capital en varios vehículos para participar de esta jornada en la que el Gobierno busca demostrar que aún tiene personas que lo apoyan.

Aunque hay encuestas que aseguran que el apoyo al presidente Petro ha bajado, con este evento buscan demostrar lo contrario y hasta habrá un concierto en el que participarán varios artistas colombianos.

Marchas en Bogotá hoy EN VIVO: últimas noticias

8:42 a.m 2023-09-27T08:42:37-05:00 ID: qehpu La Minga indígena camina al centro de la ciudad Con total normalidad y tranquilidad, estas personas transitan al Parque Nacional y desde allí se movilizarán con muchas más personas. A esta hora avanza la minga indígena hacia el Parque Nacional, donde iniciarán las marchas del 27 de septiembre en Bogotá a las 9:00 a.m. Autoridades no reportan problemas de movilidad. Siga el minuto a minuto -> https://t.co/vtpOyx6SXE pic.twitter.com/hvMsndswcl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 27, 2023

8:13 a.m2023-09-27T08:13:25-05:00 ID: dnpdw Aún no hay cierres viales Aunque la Minga Indígena ya se está ubicando en el centro de Bogotá, aún no se han tomado las vías. #Atención [07:57 a.m.] #AEstaHora no se presentan afectaciones viales por manifestaciones en la ciudad. Muévete bien informado con los reportes de #GerenciaEnVía que encuentras en @BogotaTransito. pic.twitter.com/1OC2lYtS9l — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 27, 2023

8:10 a.m2023-09-27T08:10:41-05:00 ID: qkbbn Comenzaron los trancones Aunque las marchas aún no están en su cúspide, ya se están invadiendo algunas vías que conducen al centro de la capital. A esta hora hay afectación en la movilidad por la manifestación de la minga indígena en la carrera 7 con calle 19, sentido norte-sur; se cierra la estación Museo del Oro de TransMilenio. pic.twitter.com/hyVQN75XMx — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 27, 2023

7:39 a.m2023-09-27T07:39:06-05:00 ID: tmeig Marchas serán nacionales Aunque la mayor convocatoria está en Bogotá, ciudades como Medellín, Cali y otras ciudades tendrán marchas.



7:07 a.m2023-09-27T07:07:14-05:00 ID: dnzvm Adriana Lucía y Dr. Krapula no estarán en el concierto En la campaña fueron muy protagonistas, pero ahora no estarán en el concierto que harán este jueves.



7:04 a.m2023-09-27T07:04:23-05:00 ID: qiuje ¿Marchas en Bogotá tendrán candidatos? Gustavo Bolívar anunció y convocó a esta manifestación en la capital y le advirtieron qué podría pasarle.



Por qué marchan en Bogotá hoy

Las manifestaciones de este miércoles serán en apoyo al Gobierno, aunque dice el ministro Fernando Velasco que no fueron convocadas por ellos. “No tenemos nada que ver con esa convocatoria y me parece una manera irresponsable si alguien la está haciendo. No es el Ministerio del Interior, entre otras cosas, porque el Ministerio del Interior no entrega Internet”, afirmó.

Sin embargo, llama la atención que, dice un comunicado de la Presidencia, sí habrán “algún apoyo” en transporte y otros gastos a los indígenas que están participando de esta iniciativa.

La razón por la que estas personas se sumaron a las manifestaciones que normalmente hacen en Bogotá es porque buscan demostrar que el apoyo al Gobierno sigue latente.

Sin embargo, hay un gran sector que no está de acuerdo con que el Gobierno disponga recursos públicos para incentivar estas movilizaciones, pues se han conocido audios en el que, supuestamente, ofrecen Internet en las comunidades para que apoyen las manifestaciones de este viernes.

A qué hora comienzan las marchas en Bogotá hoy

La convocatoria está para las 10 de la mañana en el Parque Nacional y desde allí caminarán hasta la Plaza de Bolívar. Sin embargo, en la pasada convocatoria, que fue igual, fueron más las personas que llegaron directamente a la Plaza y no participaron de la caminata. De igual manera, habrá cierres víales.

Cómo está en Transmilenio por las marchas

La mañana comienza sin afectaciones a este sistema de transporte público, pero se prevé que cerca de las 11 de la mañana se deban cerrar algunas estaciones en el centro de Bogotá.

Concierto en Bogotá hoy

Algo que llama la atención es que además de la caminata, en el centro de Bogotá habrá concierto en el que participarán varias agrupaciones colombianas, siendo Aterciopelados la más destacada. Llama la atención que varios de los artistas que estuvieron apoyando al Gobierno en la campaña no aparecen en este cartel.

