Este 27 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de marchas en la capital del país, las cuales fueron convocadas por el presidente Gustavo Petro y cuyo objetivo es el de apoyar los proyectos e iniciativas que se impulsan en el Congreso, entre ellas la reforma laboral y de educación.

(Vea también: Estarían dando almuerzo, transporte y hasta internet gratis por ir a marcha del Gobierno)

La movilización contará con la participación de los sindicatos más representativos del país simpatizantes del Gobierno. De hecho, cientos de indígenas ya llegaron a la capital en más de 70 chivas para instalarse en el Parque Tercer Milenio a la espera de la jornada de este miércoles.

Las marchas llegarán a la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde se tiene preparada una ‘fiesta por la vida’, según lo informado por la Presidencia.

El evento tendrá la participación de artistas como Aterciopelados, Systema Solar, La 33, entre otros y se espera que el propio Gustavo Petro dé unas palabras a los asistentes a la plaza desde la tarima.

Precisamente esa estructura fue contratada por la Presidencia y el valor del contrato fue de 263’109.000 pesos, según compartió el abogado Daniel Briceño en su cuenta de X (antes Twitter).

Hay que mencionar que este no es el único dinero que se invertirá desde el Gobierno, ya que hay que tener en cuenta, almuerzos, transportes, entre otros gastos que surgen en la ejecución de un acontecimiento de ese tipo.

En el contrato en cuestión se especifica que el objeto del mismo es el de la “prestación de servicios de operación logística para el evento ‘Diálogo social nos movemos por la vida’.

Acá, algunos de los valores que se mencionan dentro de la propuesta aceptada por el Gobierno:

Lo que llama la atención es que en el contrato aparece la Fundación Cultura Popular como la contratista, pero todo parece indicar que ella no es la que ejecutará el evento.

Lee También

Así lo dio a conocer el periodista Jorge Espinosa, de Caracol Radio, quien aseguró que al hablar con el representante legal de dicha fundación este le confirmó que ellos no iban a organizar el montaje de la tarima.

Ayer hablé, en la tarde, con el representante legal de la Fundación Cultura Popular, y me dijo que NO iban a organizar el evento del 27, que no habían ganado el contrato.

Sin embargo, en el Secop, como puse arriba, dice otra cosa.

La contratación la hizo el @ContactoDapre.

— Espinosa (@EspinosaRadio) September 26, 2023